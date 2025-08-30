Figyelmeztet a közgazdász: Magyarország drámai hátrányba kerülne a Tisza-adó bevezetésével

Sebestyén Géza közgazdász szerint súlyos versenyhátrányba kerülne Magyarország, ha a személyi jövedelemadó legmagasabb kulcsa a Tisza Párt kiszivárgott anyagában szereplő 33 százalékra emelkedne. A szakértő rámutatott:

a jelenlegi 15 százalékos kulcs európai összevetésben kifejezetten alacsonynak számít, ami fontos versenyelőnyt biztosít az országnak.

A közgazdász összehasonlító adatai szerint a régió legtöbb országában jóval alacsonyabb a legfelső SZJA-kulcs. Albániában és Csehországban 23, Bulgáriában, Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban, Romániában és Szerbiában mindössze 10 százalék, míg Észtországban 20, Szlovákiában 25 százalék. A balti térségben ugyan magasabb a kulcs – Lettországban 31, Litvániában 32 százalék –,

ám a 33 százalékos magyar adókulcs még ezeket is meghaladná.

Sebestyén Géza a Facebook-oldalán hangsúlyozta: a jelenlegi alacsony adóteher különösen vonzó a képzett, de alacsonyabb jövedelmű munkaerőt kereső befektetők számára. Egy drasztikus emelés viszont komoly akadályt jelenthetne a gazdasági versenyképesség fenntartásában, hiszen a térségben számos ország kínálna jóval kedvezőbb feltételeket.

A közgazdász szerint ezért a 33 százalékos SZJA-kulcs nem csupán a lakosság terheit növelné, hanem Magyarország regionális vonzerejét is jelentősen gyengítené.