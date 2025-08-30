Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 30.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 30.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Sebestyén Géza Tisza-adó Magyarország versenyhátrány

Figyelmeztet a közgazdász: Magyarország drámai hátrányba kerülne a Tisza-adó bevezetésével

2025. augusztus 30. 16:19

A jelenlegi 15 százalékos kulcs európai összevetésben kifejezetten alacsonynak számít, ami fontos versenyelőnyt biztosít hazánknak.

2025. augusztus 30. 16:19
null

Sebestyén Géza közgazdász szerint súlyos versenyhátrányba kerülne Magyarország, ha a személyi jövedelemadó legmagasabb kulcsa a Tisza Párt kiszivárgott anyagában szereplő 33 százalékra emelkedne. A szakértő rámutatott: 

a jelenlegi 15 százalékos kulcs európai összevetésben kifejezetten alacsonynak számít, ami fontos versenyelőnyt biztosít az országnak.

A közgazdász összehasonlító adatai szerint a régió legtöbb országában jóval alacsonyabb a legfelső SZJA-kulcs. Albániában és Csehországban 23, Bulgáriában, Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban, Romániában és Szerbiában mindössze 10 százalék, míg Észtországban 20, Szlovákiában 25 százalék. A balti térségben ugyan magasabb a kulcs – Lettországban 31, Litvániában 32 százalék –, 

ám a 33 százalékos magyar adókulcs még ezeket is meghaladná.

Sebestyén Géza a Facebook-oldalán hangsúlyozta: a jelenlegi alacsony adóteher különösen vonzó a képzett, de alacsonyabb jövedelmű munkaerőt kereső befektetők számára. Egy drasztikus emelés viszont komoly akadályt jelenthetne a gazdasági versenyképesség fenntartásában, hiszen a térségben számos ország kínálna jóval kedvezőbb feltételeket.

A közgazdász szerint ezért a 33 százalékos SZJA-kulcs nem csupán a lakosság terheit növelné, hanem Magyarország regionális vonzerejét is jelentősen gyengítené.

Forrás: Sebestyén Géza Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Picnic Niki
•••
2025. augusztus 30. 16:43 Szerkesztve
5 milliárdnál nagyobb vagyonokat tervezné megadóztatni. Tudom, irigy proli vagyok :DD Feledékenyeknek, 2010-ben aki állami cégnél dolgozott, és 2 milliónál nagyobb végkielégítést kapott, attól visszamenőleg vették el, persze hazafiad érdekből. ;-) Természetesen néhány év múlva eltörölték, amikor az ő embereik kaptak ennél nagyobb összeget
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!