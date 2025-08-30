Ezt látnia kell: zseniális mém készült arról, ahogy Tarr Zoltán bedönti Magyar Péter kampányát (VIDEÓ)

Politikai elemző: Tarr Zoltán amatőr, buta hibát követett el, és nem való politikusnak (VIDEÓ)
Etyeken elszólta magát a Tisza alelnöke: „Ha mindent elmondok, megbukunk.” Az elemző pedig nem kímélte.
Minden másodperce aranyat ér!
„Tarr Zoli ott segít a Messiásnak, ahol csak tud” – ezzel a címmel született zseniális mémvideó arról, ahogy Tarr Zoltán bedönti Magyar Péter kampányát. Mint ismert, a Tisza alelnöke Etyeken szólta el magát: „Ha mindent elmondok, megbukunk.”
A videót itt megtekintheti:
Ezt is ajánljuk a témában
Etyeken elszólta magát a Tisza alelnöke: „Ha mindent elmondok, megbukunk.” Az elemző pedig nem kímélte.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás