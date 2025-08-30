Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 30.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 30.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Tisza Magyar Péter

Ezt látnia kell: zseniális mém készült arról, ahogy Tarr Zoltán bedönti Magyar Péter kampányát (VIDEÓ)

2025. augusztus 30. 22:12

Minden másodperce aranyat ér!

2025. augusztus 30. 22:12
null

„Tarr Zoli ott segít a Messiásnak, ahol csak tud” – ezzel a címmel született zseniális mémvideó arról, ahogy Tarr Zoltán bedönti Magyar Péter kampányát. Mint ismert, a Tisza alelnöke Etyeken szólta el magát: „Ha mindent elmondok, megbukunk.” 

A videót itt megtekintheti: 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
2025. augusztus 30. 23:14
Az "etyeki beszéd" címen szerepel majd a történelem lapjain.... 😁
Válasz erre
0
0
neven
•••
2025. augusztus 30. 22:59 Szerkesztve
ezek a brüsszelista ukránbarát háborúpárti tiszások tiszta idióták, akik ezekre a kriplikre szavaznak azok a haza és családjai ellen szavaznak!!!!!!!
Válasz erre
0
0
Szuperszig
2025. augusztus 30. 22:57
Tarr vágás?
Válasz erre
3
0
llnnhegyi
•••
2025. augusztus 30. 22:29 Szerkesztve
Egy régi reklámból ,vágás. A felirattal jól érhető üzenet.-:)))
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!