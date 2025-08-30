„Bíróság, börtön – ezzel fenyegetsz bennünket? Ennyire futja? Vagy jönnek még rosszabb napok az őrületedben? Sortűz, kötél, kerékbe töretés, felnégyelés eszedbe jutnak majd? Hetedíziglen, vagy megelégszel velünk?

Minket nevezel propagandistáknak? Pár éve magad alá szolmizáltál örömödben, mint a kicsi kutyák, ha szerepelhettél azokban a lapokban, amelyeket most fenyegetsz. Örültél, mint vak koldus a fagarasnak, ha interjút kértünk tőled, s most mi vagyunk a propagandisták?

De ha tudni akarod, mi a propaganda, vedd kezedbe a saját szórólapodat, mert újságnak nem nevezném, amelyiknek a nevét is tőlünk loptad. Egy tiszta hang – Új Magyarország, ez volt egykor egy jobboldali újság szlogenje. Ja, akkor te még mást gondoltál a világról: Lenin (Demszky) mint fénykép szobád falán…”