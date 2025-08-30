Ft
fenyegetés Magyar Péter vélemény

Kit fenyegetsz, te félkegyelmű?

2025. augusztus 30. 19:39

Bíróság, börtön – ezzel fenyegetsz bennünket? Ennyire futja?

2025. augusztus 30. 19:39
Néző László
Magyar Nemzet

„Bíróság, börtön – ezzel fenyegetsz bennünket? Ennyire futja? Vagy jönnek még rosszabb napok az őrületedben? Sortűz, kötél, kerékbe töretés, felnégyelés eszedbe jutnak majd? Hetedíziglen, vagy megelégszel velünk?

Minket nevezel propagandistáknak? Pár éve magad alá szolmizáltál örömödben, mint a kicsi kutyák, ha szerepelhettél azokban a lapokban, amelyeket most fenyegetsz. Örültél, mint vak koldus a fagarasnak, ha interjút kértünk tőled, s most mi vagyunk a propagandisták? 

De ha tudni akarod, mi a propaganda, vedd kezedbe a saját szórólapodat, mert újságnak nem nevezném, amelyiknek a nevét is tőlünk loptad. Egy tiszta hang – Új Magyarország, ez volt egykor egy jobboldali újság szlogenje. Ja, akkor te még mást gondoltál a világról: Lenin (Demszky) mint fénykép szobád falán…”

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

