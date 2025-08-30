Pánik Londonban: merénylőnek hitt „fegyverest” vittek a földre a rendőrök, azt hitték, hogy tömeggyilkosságra készül (VIDEÓ)

Merénylőnek hitt „fegyverest” semlegesített a londoni rendőrség a Chelsea stadionjának közelében a Fulham elleni angol bajnoki labdarúgó-mérkőzés után – terjedt el a hír a közösségi médiában.

A gyanúsított sisakot, golyóálló mellényt és teljes rohamfelszerelést viselt, övén egy pisztolynak látszó tárggyal és rengeteg lőszerrel.

BREAKING: An attempted mass shooter has been arrested near Stamford Bridge after the Chelsea game.



He was wearing a helmet, had a vest on, armed with a gun and carrying extra ammunition pic.twitter.com/AhP567E7us — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) August 30, 2025

A hatóságok azt hitték, hogy a férfi tömeges lövöldözésre készül, de – mint ahogy azt a sport365.hu írja – nem sokkal később kiderült, hogy erről szerencsére nincs szó,

az úriember ugyanis csak a közeli Comic Con-rendezvényre öltözött be, és a Resident Evil Umbrella Corps ihlette jelmeze okozta a félreértést.

A Stamford Bridge-en rendezett mérkőzést egyébként a Chelsea nyerte 2–0-ra.

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP