08. 30.
szombat
Stamford Bridge rendőrség merénylő London Chelsea fegyveres

Pánik Londonban: merénylőnek hitt „fegyverest” vittek a földre a rendőrök, azt hitték, hogy tömeggyilkosságra készül (VIDEÓ)

2025. augusztus 30. 19:19

A londoni rendőrség egy merénylőnek hitt „fegyverest” ártalmatlanított a Chelsea stadionjának közelében.

2025. augusztus 30. 19:19
Merénylőnek hitt „fegyverest” semlegesített a londoni rendőrség a Chelsea stadionjának közelében a Fulham elleni angol bajnoki labdarúgó-mérkőzés után – terjedt el a hír a közösségi médiában.

A gyanúsított sisakot, golyóálló mellényt és teljes rohamfelszerelést viselt, övén egy pisztolynak látszó tárggyal és rengeteg lőszerrel.

 

A hatóságok azt hitték, hogy a férfi tömeges lövöldözésre készül, de – mint ahogy azt a sport365.hu írja – nem sokkal később kiderült, hogy erről szerencsére nincs szó, 

az úriember ugyanis csak a közeli Comic Con-rendezvényre öltözött be, és a Resident Evil Umbrella Corps ihlette jelmeze okozta a félreértést.

A Stamford Bridge-en rendezett mérkőzést egyébként a Chelsea nyerte 2–0-ra.

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

 

yalaelnok
2025. augusztus 30. 20:03
TGM is nácizott egyszer egy cigány miatt, akin valamilyen hülye jelmez volt.
templar62
2025. augusztus 30. 19:51
Ludas Matyi ? Reloaded ?
Csomorkany
2025. augusztus 30. 19:44
Ilyen Esztergomban is volt. Ott egy farsangkor Jokernek öltözött fickót rabosítottak a rend éber őrei.
