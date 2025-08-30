Pánik Londonban: merénylőnek hitt „fegyverest” vittek a földre a rendőrök, azt hitték, hogy tömeggyilkosságra készül (VIDEÓ)

Nem csak az oktatás indul szeptember elsején: új szintre lép a rendőrség drogellenes harca
A londoni rendőrség egy merénylőnek hitt „fegyverest” ártalmatlanított a Chelsea stadionjának közelében.
Merénylőnek hitt „fegyverest” semlegesített a londoni rendőrség a Chelsea stadionjának közelében a Fulham elleni angol bajnoki labdarúgó-mérkőzés után – terjedt el a hír a közösségi médiában.
A gyanúsított sisakot, golyóálló mellényt és teljes rohamfelszerelést viselt, övén egy pisztolynak látszó tárggyal és rengeteg lőszerrel.
A hatóságok azt hitték, hogy a férfi tömeges lövöldözésre készül, de – mint ahogy azt a sport365.hu írja – nem sokkal később kiderült, hogy erről szerencsére nincs szó,
az úriember ugyanis csak a közeli Comic Con-rendezvényre öltözött be, és a Resident Evil Umbrella Corps ihlette jelmeze okozta a félreértést.
A Stamford Bridge-en rendezett mérkőzést egyébként a Chelsea nyerte 2–0-ra.
Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP