08. 30.
szombat
dróntámadás Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország drón

Szombat este újabb orosz drónok lepték el az ukrán eget

2025. augusztus 30. 21:57

Két megyében jelezték a harceszközök jelenlétét.

2025. augusztus 30. 21:57
null

Oroszország szombat este dróntámadást indított Ukrajna ellen, az ukrán légierő Csernyihiv és Szumi megyékre is figyelmeztetést adott ki – írja a Kárpáthír. Az ukrán légvédelem több irányból érkező ellenséges támadásról számolt be.

Helyi idő szerint 19:15-kor a Csernyihiv megyei Nizsini, valamint a Szumi megyei Konotopi járásban jelentettek drónveszélyt.

Néhány perccel később a Poltavai járásban is azonosítottak egy felderítő drónt, ami célmegjelölési feladatokat látott el, de az ukrán erők időben semlegesítettek.

19:41-kor a légierő arról számolt be, hogy az orosz drónok több útvonalon haladnak, érintve Szumi és Csernyihiv megyék különböző részeit.

***

Fotó: Gints Ivuskans / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

europész
2025. augusztus 30. 23:23
Nem tudom mar sajnalni oket.
Ehetős Odó
2025. augusztus 30. 23:16
Szerény kis megtorlás Mariupolért.
llnnhegyi
2025. augusztus 30. 22:08
Szumi-Odessza határvonal. Alakul. Szumi,Poltava terület.
