Szombat este újabb orosz drónok lepték el az ukrán eget

Oroszország szombat este dróntámadást indított Ukrajna ellen, az ukrán légierő Csernyihiv és Szumi megyékre is figyelmeztetést adott ki – írja a Kárpáthír. Az ukrán légvédelem több irányból érkező ellenséges támadásról számolt be.

Helyi idő szerint 19:15-kor a Csernyihiv megyei Nizsini, valamint a Szumi megyei Konotopi járásban jelentettek drónveszélyt.