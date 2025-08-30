Szombat este újabb orosz drónok lepték el az ukrán eget

Pusztító erejű drón- és rakétacsapás érte Kijevet
Az orosz légicsapások következtében több épület és autó megrongálódott, a fővárosban legalább öt ember meghalt, több tucat pedig megsérült.
Két megyében jelezték a harceszközök jelenlétét.
Oroszország szombat este dróntámadást indított Ukrajna ellen, az ukrán légierő Csernyihiv és Szumi megyékre is figyelmeztetést adott ki – írja a Kárpáthír. Az ukrán légvédelem több irányból érkező ellenséges támadásról számolt be.
Helyi idő szerint 19:15-kor a Csernyihiv megyei Nizsini, valamint a Szumi megyei Konotopi járásban jelentettek drónveszélyt.
Ezt is ajánljuk a témában
Az orosz légicsapások következtében több épület és autó megrongálódott, a fővárosban legalább öt ember meghalt, több tucat pedig megsérült.
Néhány perccel később a Poltavai járásban is azonosítottak egy felderítő drónt, ami célmegjelölési feladatokat látott el, de az ukrán erők időben semlegesítettek.
19:41-kor a légierő arról számolt be, hogy az orosz drónok több útvonalon haladnak, érintve Szumi és Csernyihiv megyék különböző részeit.
***
Fotó: Gints Ivuskans / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Az uniós tagállamok egy része továbbra is rátenné a kezét a mintegy 210 milliárd euróra.
Amerika kezdi megelégelni a gáncsoskodást, és az öreg kontinenssel szemben is kemény feltételeket szabhat.
Az orosz haderő a front teljes hosszában folytatja a támadásokat.