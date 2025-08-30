Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 30.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 30.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bundeswehr Friedrich Merz sorkatonaság

A nők sem mentesülnének: a kötelező sorkatonaság bevezetéséről beszélt a német kancellár

2025. augusztus 30. 19:35

Friedrich Merz szerint szükséges lenne.

2025. augusztus 30. 19:35
null

Friedrich Merz német kancellár a Der Spiegel beszámolója szerint a kötelező sorkatonaság visszaállításának szükségességéről beszélt. A politikus szerint az önkéntes rendszer 

nem vonz elegendő embert a Bundeswehrbe, ezért lenne indokolt az intézkedés bevezetése.

Merz hangsúlyozta, hogy a szolgálat alól a nők sem mentesülnének, ám a hölgyek besorozásához alkotmánymódosításra lenne szükség. Emellett hibának nevezte a kötelező sorkatonaság 2011-es eltörlését, jelezve, hogy az intézkedés hiánya hozzájárulhatott a hadsereg toborzási nehézségeihez.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Thomas Banneyer / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Unknown
2025. augusztus 30. 20:12
Természetesen a migrikre ez nem vonatkozik A németek teljes kiírtása a cél vagy amigrik vissza sorítása a hadesereg által? Természetesen az első. Éljen az EU kalifátus!
Válasz erre
1
0
lenyegtelen
•••
2025. augusztus 30. 20:10 Szerkesztve
Kötelező sorkatonaság a németeknél. Gondolom a férfiak, az alap így 2025-ben is. A nők sem metesülnek, ok mégis csak 2025 van és németországban vagyunk. Ok, de mi lesz az egyenlő jogokért küzdő lmbtquhdlgtvoledA++ transzakármik és a migrik kötelező bevonulásával?
Válasz erre
2
0
Takagi
2025. augusztus 30. 20:10
Ez a kokós g..i is kinyírja saját népét.
Válasz erre
3
0
templar62
2025. augusztus 30. 20:06
Ez a kreatúra is a dípsztét helytartója .
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!