A nők sem mentesülnének: a kötelező sorkatonaság bevezetéséről beszélt a német kancellár

Friedrich Merz német kancellár a Der Spiegel beszámolója szerint a kötelező sorkatonaság visszaállításának szükségességéről beszélt. A politikus szerint az önkéntes rendszer

nem vonz elegendő embert a Bundeswehrbe, ezért lenne indokolt az intézkedés bevezetése.

Merz hangsúlyozta, hogy a szolgálat alól a nők sem mentesülnének, ám a hölgyek besorozásához alkotmánymódosításra lenne szükség. Emellett hibának nevezte a kötelező sorkatonaság 2011-es eltörlését, jelezve, hogy az intézkedés hiánya hozzájárulhatott a hadsereg toborzási nehézségeihez.