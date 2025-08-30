Ft
Bóka János ügy Európai Unió miniszter

Bóka János a Tranziton: Terveink vannak az Európai Unióval (VIDEÓ)

2025. augusztus 30. 19:02

Az uniós ügyekért felelős miniszter leszögezte: „Erős és sikeres Európát szeretnénk. Erős és sikeres nemzetekkel. Nem pedig a nemzetek ellenében.”

2025. augusztus 30. 19:02
null

„Patrióták kora – Magyarország és a brüsszeli bürokrácia vitái” címmel tartott előadást a Tranziton Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter. A tárcavezető beszéde elején úgy fogalmazott: „egy pillanatnyi kétségem sincs afelől, hogy 2026-ban együtt újra be fogjuk bizonyítani azt, hogy a magyar emberek bizalmát nem árulással, nem hazugsággal, nem gyűlölettel és nem aura-farmolással lehet elnyerni. Hanem hűséggel, egyenes beszéddel és kemény munkával.”

Bóka leszögezte: az uniós tagságunknak nincsen alternatívája. A magyar stratégiai érdekek érvényesítésének két pillére van szerinte:

  • legyen egy olyan közösség, egy biztonsági együttműködési szervezet, amely Magyarország biztonságát garantálja
  • ha van egy egységes európai piac, akkor – egy olyan nyitott és exportvezérelt gazdaságnak mint a magyar – ehhez teljes és feltétlen hozzáféréssel kell rendelkeznie. Jelen állás szerint ez csak az Európai Unióban lehetséges.

Az európai együttműködéssel nem a szuverén Magyarországot és a nemzeti közösséget akarjuk megszüntetni, hanem éppen ellenkezőleg, ezt a szuverén országot szeretnénk átvinni a 21. századba – fogalmazott. Aláhúzta: „Erős és sikeres Európát szeretnénk. Erős és sikeres nemzetekkel. Nem pedig a nemzetek ellenében.” Bóka elmondta: jobban a kezünkbe akarjuk venni a saját sorsunk irányítását, nem pedig átengedni másoknak. „Tehát az Európai Unióval nekünk terveink vannak.”

Európa beteg embere ma az Európai Unió

– jegyezte meg, majd hozzátette: az Európai Unió betegsége miatt szenvednek a tagállamok. Bóka szerint nem lehet véletlen, hogy az EU legnagyobb gazdasága 2019 óta nem növekedett. Az sem lehet véletlen, hogy a német kancellár arról beszél: a német jóléti állam véget ért. A tárcavezető idézte Mario Draghit, aki szerint az EU jövője a lassú agónia.

„Európát krónikus és akut betegségek gyötrik. Krónikus betegség

  • a versenyképesség hiánya,
  • a stratégia autonómia hiánya,
  • és az európai társadalmak szerkezetének teljes és visszafordíthatatlan átalakulása.

Akut betegség

  • a migrációs válság,
  • a kovid járvány, majd az abból kialakuló gazdasági válság,
  • és a háború.”

Bóka szerint a betegségek „uniós gyógymódja” kettős. Az első ötlet, hogy az akut betegségeket átalakítják krónikus betegségekké. „A migrációs válságot alakítsuk át az európai társadalmak szerkezetének teljes és visszafordíthatatlan átalakulásává. A kovid válságkezelést alakítsuk át az európai versenyképesség tartós romlásává. A háború hibás kezelését pedig alakítsuk át a stratégia autonómia teljes hiányává.”

A miniszter szerint „a másik ötlet, hogy a betegségekre ne orvosságot vegyünk be, hanem mérget”.

Ha azt tekintem európai együttműködésnek, hogy felszámolom a tagállami szuverenitást, akkor ez nem orvosság, hanem méreg” – fogalmazott.

Magyar Péterre utalva Bóka János elmondta: az MP-modellnek egyáltalán nincs már gerince. Arról is beszélt, hogy a brüsszeli program végrehajtásának mindig megvoltak és meglesznek az emberei.

A 2026-os választások kérdése, hogy Magyarországnak nemzeti kormánya lesz, vagy brüsszeli bábkormánya

– tette hozzá. Bóka leszögezte: az európai együttműködésnek az lenne a célja, hogy hátszelet adjon a tagállamoknak. Hangsúlyozta, hogy az EU-ban változásra van szükség, nem csupán szakpolitikákban, mivel az unió a stratégiai kihívásokra mindig rossz választ adott.

Mint mondta, az unió vezetőinek sikerült a tagállamokat állandó adósságba verni a koronavírus-járvány során felvett közös hitellel. Az orosz–ukrán háborúra pedig úgy tekint az EU, mintha a saját háborúja lenne.

Teljesen világos, hogy az Európai Unió nem egy katonai együttműködési szervezet, az ukrán tagságon keresztül pedig elhozza a háborút az unióba. Ez az Európai Egyesült Államok előtt nyitja meg az ajtót

– tette hozzá. A tárcavezető kiemelte, hogy az unióban változásra van szükség, a magyar kormány pedig ezért dolgozik. Ha szükséges, az uniós intézményekkel felvállalt konfliktus árán kell elérni a változást.

„Az idő nekünk dolgozik. Elfoglaljuk Brüsszelt az európai fővárosokon keresztül” – fogalmazott Bóka.

Fotó: Tranzit / Facebook

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. augusztus 30. 19:17
EUval egyetlen teendő van: HUXIT...
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. augusztus 30. 19:14
Sajnos a jelenlegi inió úgy szar ahogy van.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!