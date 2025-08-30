Ft
Női Digitális Polgári Kör Szentkirályi Alexandra Fidesz

Szentkirályi Alexandra elárulta: őket várják a Női Digitális Polgári Körbe (VIDEÓ)

2025. augusztus 30. 22:02

A politikus szerint a Női Digitális Polgári Kör „erős, nyitott és empatikus”.

2025. augusztus 30. 22:02
null

Azért jött létre a Női Digitális Polgári Kör, hogy legyen egy olyan platform, ahol kifejezetten azokról a kérdésekről lehet beszélni, amelyek a nőket érdeklik és Magyarországot közvetlenül érintik – erről beszélt Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videóban. A budapesti Fidesz elnöke, a kör alapítója hangsúlyozta: várják mindazokat, 

akik hisznek a család, a közösség és a haza erejében.”

A politikus hozzátette, hogy a Női Digitális Polgári Kör „erős, nyitott és empatikus”, célja pedig, hogy közösséget teremtsen és megszólítsa azokat a nőket, akik számára fontos a társadalmi és nemzeti összefogás. A kezdeményezés közvetlenül kapcsolódik Orbán Viktor tusványosi beszédéhez, amelyben a miniszterelnök meghirdette a digitális polgári körök létrehozását. A kormányfő akkor úgy fogalmazott: a civil világgal összefogva egy új, digitális polgári erőt kell létrehozni, amelynek 

van választási jelentősége, de jóval túlmutat rajta.”

Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert 

