Szentkirályi Alexandra elárulta: őket várják a Női Digitális Polgári Körbe (VIDEÓ)

„Írjunk együtt történelmet” – hatalmas érdeklődés övezi a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját
Orbán Viktor szerint ez a nap felejthetetlen pillanat lesz a közösség életében.
A politikus szerint a Női Digitális Polgári Kör „erős, nyitott és empatikus”.
Azért jött létre a Női Digitális Polgári Kör, hogy legyen egy olyan platform, ahol kifejezetten azokról a kérdésekről lehet beszélni, amelyek a nőket érdeklik és Magyarországot közvetlenül érintik – erről beszélt Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videóban. A budapesti Fidesz elnöke, a kör alapítója hangsúlyozta: várják mindazokat,
akik hisznek a család, a közösség és a haza erejében.”
A politikus hozzátette, hogy a Női Digitális Polgári Kör „erős, nyitott és empatikus”, célja pedig, hogy közösséget teremtsen és megszólítsa azokat a nőket, akik számára fontos a társadalmi és nemzeti összefogás. A kezdeményezés közvetlenül kapcsolódik Orbán Viktor tusványosi beszédéhez, amelyben a miniszterelnök meghirdette a digitális polgári körök létrehozását. A kormányfő akkor úgy fogalmazott: a civil világgal összefogva egy új, digitális polgári erőt kell létrehozni, amelynek
van választási jelentősége, de jóval túlmutat rajta.”
