„Nemrég látott napvilágot egy dokumentum, amely a Tisza párt személyi-jövedelemadóra vonatkozó javaslatait mutatta be. A Tisza-kulcsok pusztítóan hatnának a magyar emberekre, hiszen már jóval az átlagjövedelem alatti szintre a jelenleginél 7 százalékponttal magasabb adót vetnének ki, több tízezer forintot kivéve egy bruttó alig több, mint 400 ezer forintot kereső munkavállaló zsebéből is. Családonként a havi szintű veszteség akár több százezer forint is lehetne, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy az adókedvezmények felülvizsgálatával további súlyos tízezrektől eshetnének el az érintettek.

Önmagában a Tisza-adó bevezetése családok százezreit taszítaná bizonytalan helyzetbe.

Ez ugyanakkor a Tisza pusztító programjának csak az egyik része. Magyar Péter pártelnök ugyanis augusztus 20-i beszédében szólt arról, hogy diverzifikálni kell Magyarország energiaellátását, és ennek érdekében meg kell kezdeni a leválást az orosz gázról. Érdekes, hogy Magyar Péter éppen akkor beszél erről, amikor az Európai Bizottság is azt tervezi, hogy 2027-től beszünteti az orosz energiahordozók uniós importját. A Századvég egy nemrég készült tanulmánya szerint a hazai és az uniós lépés egyidejű megtétele olyan áremelkedéshez vezetne, amely miatt a rezsicsökkentés nem lenne fenntartható a továbbiakban.”