Lengyel Tamás kifecsegte Magyar Péter titkát, az RTL Orbán-gyűlölő színésze mindent borított
Kiderült: már a bukásra készül a Tisza Párt.
Ez még ijesztőbb, mint az, hogy a „választás után mindent lehet”.
„A Tarr Zoltán videóban nem is az a legdurvább, hogy a most hazudjunk bármit, mert a választás után majd mindent lehet. Sokkal durvább az az elszólás, hogy a saját fórumán héjának nevezi azokat, akik nem értenek egyet vele.”
Nyitókép: Facebook / Tarr Zoltán
