„A Tarr Zoltán videóban nem is az a legdurvább, hogy a most hazudjunk bármit, mert a választás után majd mindent lehet. Sokkal durvább az az elszólás, hogy a saját fórumán héjának nevezi azokat, akik nem értenek egyet vele.”

Nyitókép: Facebook / Tarr Zoltán

***