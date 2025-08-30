Ft
08. 30.
szombat
Tarr Zoltán héja Tisza-adó

Tarr Zoltán szerint, aki nem ért egyet vele az egy héja

2025. augusztus 30. 11:13

Ez még ijesztőbb, mint az, hogy a „választás után mindent lehet”.

2025. augusztus 30. 11:13
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
„A Tarr Zoltán videóban nem is az a legdurvább, hogy a most hazudjunk bármit, mert a választás után majd mindent lehet. Sokkal durvább az az elszólás, hogy a saját fórumán héjának nevezi azokat, akik nem értenek egyet vele.”

Nyitókép: Facebook / Tarr Zoltán

***

***

 

 

Összesen 4 komment

pugacsov-0
2025. augusztus 30. 11:23
Legalább annyira hülye mint Balog Zoltán ! Sajnos ez igaz kedves Fidesz ! Lehet downvotolni !
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. augusztus 30. 11:22
Ez egy hatalmas barom! Remek gazok szotyi körül!
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. augusztus 30. 11:18
Reform Átus
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!