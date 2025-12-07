Mutatjuk Orbán Viktor összefoglalóját: „A baloldal mindig ugyanazt akarja. Új arc, de a régi módszer”

Magyar Péter jelöltje kukacos csokimikulást osztogatott a gyerekeknek Hajdúböszörményben
A hírről többek között a 444 is megemlékezett, akik bőszen „önkormányzatoztak”, csak éppen a lényeg maradt ki. Semmi baj, mi azért leírtuk a valóságot.
A kormányfő sokatmondó anyagot posztolt.
Orbán Viktor miniszterelnök videót tett közzé Facebook-oldalán, ami a baloldali terveket, a baloldal általános felfogását és az ország jövőképét montázsolja össze a Tisza Párt és Magyar Péter győzelme esetén.
„A baloldal mindig ugyanazt akarja. Új arc, de a régi módszer. Most is erre készülnek”
– mondják a videóban.
Utána különböző bevágások jönnek a Tisza-adóról, amit Magyar Péter nemes egyszerűséggel letagad, miközben 600 oldalas tömör megszorításcsomagot állítottak össze, amit teljesen hiteles források bizonyítanak, emellett a közelmúlt tiszás és balos megszólalásai is ezt a lehetőséget támasztják alá.
„Ugyanaz a baloldali logika”
– hangzik el a nyugdíjcsökkentés kapcsán.
Felcsuti Péter már el ismerte a tiszás megszorítócsomagot, ez is belekerül az összefoglaló anyagba, de
mindenki nagy örömére Lengyel László is felbukkan.
Nagyon ütős anyag készült, érdemes megnézni.
Íme, a videó: