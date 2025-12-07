Ft
12. 07.
vasárnap
Mutatjuk Orbán Viktor összefoglalóját: „A baloldal mindig ugyanazt akarja. Új arc, de a régi módszer”

2025. december 07. 09:39

A kormányfő sokatmondó anyagot posztolt.

2025. december 07. 09:39
null

Orbán Viktor miniszterelnök videót tett közzé Facebook-oldalán, ami a baloldali terveket, a baloldal általános felfogását és az ország jövőképét montázsolja össze a Tisza Párt és Magyar Péter győzelme esetén.

„A baloldal mindig ugyanazt akarja. Új arc, de a régi módszer. Most is erre készülnek” 

– mondják a videóban.

Utána különböző bevágások jönnek a Tisza-adóról, amit Magyar Péter nemes egyszerűséggel letagad, miközben 600 oldalas tömör megszorításcsomagot állítottak össze, amit teljesen hiteles források bizonyítanak, emellett a közelmúlt tiszás és balos megszólalásai is ezt a lehetőséget támasztják alá.

„Ugyanaz a baloldali logika”

 – hangzik el a nyugdíjcsökkentés kapcsán.

Felcsuti Péter már el ismerte a tiszás megszorítócsomagot, ez is belekerül az összefoglaló anyagba, de 

mindenki nagy örömére Lengyel László is felbukkan.

Nagyon ütős anyag készült, érdemes megnézni.

Íme, a videó:

 

 

citromosParizer
2025. december 07. 10:57
a metroszexualitás a homoszexualitás kapudrogja... a Selyem Törpe Radnaival kézen fogva már rég átléptek a kapun :D
totumfaktum-2
•••
2025. december 07. 10:52 Szerkesztve
Megint hazudsz, bástya. A Nemzet ügyében például még ügyszámot sem kapott, el sem indult a másodfokú per.
benito
2025. december 07. 10:48
masikhozzaszolobenito 2025. december 07. 10:26 Nekem nem kell semmiféle olyan bírósági bizonyíték. """" A férj éppen a szeretőjével hancúrozik a hitvesi ágyban, a gyanútlan feleség pedig rájuk nyitja az ajtót. A nő az első sokktól kicsit megzavarodva kérdezi hűtlen párját: Drágám, te megcsalsz engem? A férj pedig így felel: Dehogyis, szerelmem. Az asszony azonban köti az ebet a karóhoz: De látom, hogy egy idegen nő van az ágyunkban, és éppen az imént rebbentetek szét! Mire a férj: Ugyan szívem, most kinek hiszel? Nekem vagy a szemednek?""""
Bastyaelvtars
2025. december 07. 10:47
A magyar nemzetet es a ripostot helyreigazitasra kötelezte a bíróság mivel valótlanul állították hogy a Tisza adót emelne. Ehhez képest még mindig erőlteti a felcsúti meg a mandiner... Az index is soron következik, folyik a sajtoper...
