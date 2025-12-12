Nem semmi: Magyar Péter már jelöltjeit is gyűjtésre buzdítja

Még soha nem kértem adományt. Most sem teszem. Egy lehetőséget kínálok mindenkinek. Egy lehetőséget, hogy részese, sőt hajtóereje legyen a rendszerváltásnak”

– írta bejegyzésében Tanács Zoltán.

A Tisza Párt az elmúlt időszakban mindent megtett, hogy az utolsó filléreket is kiszedje az ellenzéki szavazók zsebéből. Amint arról már korábban beszámoltunk, nemrég adományokért kuncsorgott egy, a támogatóknak kiküldött levelében a Tisza Párt. Mint írták, „egy gyors – de nagyon fontos – kéréssel fordulunk hozzád: tudnád még ma támogatni a választási felkészülésünket? Karácsony előtt meg kell rendelnünk a kampányhoz szükséges táblák és szórólapok nagy részét, különben egyszerűen nem lesz miből legyártani őket”.



Magyar Péterék azt írták:

A Fidesz már elkezdte felvásárolni a hazai készleteket, hogy nekünk ne jusson. Ez a módszerük: pénzzel, hatalommal, trükkökkel akarnak ellehetetleníteni minket. Ha most nem lépünk, januárra elfogyhatnak az alapanyagok – és nem tudunk rendelni sem.”



Vagyis a Tisza Párt vezetése láthatóan megcsúszott a szóróanyagok vásárlásával, ennek következményeként pedig előfordulhat, hogy a kampányhoz különösen fontos eszközök nemes egyszerűséggel elfogynak a jövő év első hónapjaiban. Ezen bakiért Magyar Péterék természetesen a Fideszt okolják.