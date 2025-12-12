Nem semmi: Magyar Péter már jelöltjeit is gyűjtésre buzdítja

Semmi meglepő: íme a bizonyíték, hogy csak a kormányt utánozza a Tisza
Magyar Péterék csak kullognak a Fidesz nyomában.
Az adományokat az ígéretek szerint szórólapokra, pultokra és más kampányeszközökre költik.
A saját kampányuk építése, tervezése helyett támogatások gyűjtésével vannak elfoglalva a Tisza Párt jelöltjei – számolt be róla a Magyar Nemzet. A lap kiszúrta, hogy nemrég megjelentek az adománygyűjtő linkek a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek Facebook-oldalán és a párt online felületén is. A pénzgyűjtő akciót még maga Magyar Péter harangozta be a múlt héten. A Tisza Párt állítása szerint a képviselői adománygyűjtéssel a helyiek célirányosan tudják támogatni a saját körzetükben induló tiszás jelölt kampányát.
A lehetőséggel azonnal élt is Tanács Zoltán, a Tisza Párt budapesti képviselőjelöltje, aki egy szívhez szóló üzenettel próbálta buzdítani az ellenzéki szavazókat, hogy minél több pénz utaljanak neki.
Még soha nem kértem adományt. Most sem teszem. Egy lehetőséget kínálok mindenkinek. Egy lehetőséget, hogy részese, sőt hajtóereje legyen a rendszerváltásnak”
– írta bejegyzésében Tanács Zoltán.
A Tisza Párt az elmúlt időszakban mindent megtett, hogy az utolsó filléreket is kiszedje az ellenzéki szavazók zsebéből. Amint arról már korábban beszámoltunk, nemrég adományokért kuncsorgott egy, a támogatóknak kiküldött levelében a Tisza Párt. Mint írták, „egy gyors – de nagyon fontos – kéréssel fordulunk hozzád: tudnád még ma támogatni a választási felkészülésünket? Karácsony előtt meg kell rendelnünk a kampányhoz szükséges táblák és szórólapok nagy részét, különben egyszerűen nem lesz miből legyártani őket”.
Magyar Péterék azt írták:
A Fidesz már elkezdte felvásárolni a hazai készleteket, hogy nekünk ne jusson. Ez a módszerük: pénzzel, hatalommal, trükkökkel akarnak ellehetetleníteni minket. Ha most nem lépünk, januárra elfogyhatnak az alapanyagok – és nem tudunk rendelni sem.”
Vagyis a Tisza Párt vezetése láthatóan megcsúszott a szóróanyagok vásárlásával, ennek következményeként pedig előfordulhat, hogy a kampányhoz különösen fontos eszközök nemes egyszerűséggel elfogynak a jövő év első hónapjaiban. Ezen bakiért Magyar Péterék természetesen a Fideszt okolják.
Ha megteheted, kérünk, támogasd a kampányunkat még ma. Ha eddig vártál a megfelelő pillanatra, hogy támogass minket – most jött el az ideje. Akár 1000 forint is számít – minden forintot nyomtatásra, kampányeszközökre költünk”
– tették hozzá.
A lap azt is kiemelte, hogy a Tisza Párt előzetes pénzügyi beszámolója szerint idén január 1. és szeptember 30. között a párt 610 707 973 forintot költött bérköltségekre, és mindössze 64 200 220 forintot tárgyi eszközökre, így táblákra, szórólapokra és egyéb tárgyakra.
A Magyar Nemzet szerint, Magyar Péter és pártja annak ellenére kunyerál pénzt a szimpatizánsoktól, hogy a Tisza pénzügyi beszámolója szerint a párt 2025 első kilenc hónapjában több mint kétmilliárd forint bevételre tett szert magyar állampolgárságú magánszemélyek támogatásából, illetve a Tisza Shop termékeinek árusításából.
A párt hivatalos bankszámlájának egyenlege a beszámoló szerint 342 millió forinton állt szeptember 30-án.
