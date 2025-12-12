Ft
„Ez harmadik világháborúhoz vezet” – Trump leszögezte, mikor hajlandó részt venni az ukránok kezdeményezte tárgyaláson

2025. december 12. 08:41

null

Az Egyesült Államok akkor vesz részt szombaton az európai vezetők és Ukrajna által kezdeményezett tárgyalásokon, amennyiben az esélyt hordoz arra, hogy a konfliktus megoldása felé lépjenek – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön.

Az elnök a Fehér Házban újságírók előtt kijelentette: „meglátjuk, részt veszünk-e a találkozón”. Az európai partnerek azt akarják, hogy az Egyesült Államok ott legyen – tette hozzá, de hangsúlyozta, hogy ő nem akar időt elfecsérelni.

„Nem akarunk rengeteg időt elvesztegetni ezzel" – fogalmazott, rámutatva, hogy rendezést akar, és ezzel életeket megmenteni.

Donald Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államoknak továbbra is szándékában áll segítséget nyújtani a háború lezárását követően Ukrajnának ígért biztonsági garanciákat illetően.

Az elnök megjegyezte: úgy gondolta, közel állnak egy megállapodáshoz az orosz és azt ukrán féllel, véleménye szerint Zelenszkij elnökön kívül az ukrán delegációnak kedvére volt az egyezség tervezete. A megállapodás során bonyodalmat jelent a területek cseréjének kérdése – tette hozzá. 

Az ilyen dolgok harmadik világháborúban végződnek” 

– jegyezte meg, rámutatva: amennyiben a konfliktusban érintettek „ilyen játékokat folytatnak”, az valóban harmadik világháborúhoz vezet, aminek megtörténtét meg akarja akadályozni.

Előzőleg Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy Donald Trump elnöknek elege van a „csupán a találkozó kedvéért megtartott találkozókból”.

(MTI)

Fotó: SAUL LOEB / AFP

