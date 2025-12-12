„Ez harmadik világháborúhoz vezet” – Trump leszögezte, mikor hajlandó részt venni az ukránok kezdeményezte tárgyaláson

Az Egyesült Államok akkor vesz részt szombaton az európai vezetők és Ukrajna által kezdeményezett tárgyalásokon, amennyiben az esélyt hordoz arra, hogy a konfliktus megoldása felé lépjenek – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön.

Az elnök a Fehér Házban újságírók előtt kijelentette: „meglátjuk, részt veszünk-e a találkozón”. Az európai partnerek azt akarják, hogy az Egyesült Államok ott legyen – tette hozzá, de hangsúlyozta, hogy ő nem akar időt elfecsérelni.