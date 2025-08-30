„A háború finanszírozása kapcsán, illetve a béketárgyalásokból való kimaradása mellett az EU regnáló vezetése más pofonokba is beleszaladt az elmúlt időszakban. Mi kell ahhoz, hogy az Unió ismét világpolitikai tényezővé váljon?

Az Európai Unió minden szempontból az eljelentéktelenedés állapotában van. Nyilvánvaló, hogy a végén lesz egy orosz-amerikai nagyhatalmi megállapodás, és ebben már nem osztanak lapot Európának. Az is nyilvánvaló, hogy

belelovalta magát az EU és a Bizottság elnökasszonya és néhány uniós ország vezetője ebbe a háborúba, úgy viselkednek, mintha hadviselő felek lennének.

Szerencsére az amerikaiaknak és a törököknek, a katonailag két legerősebb NATO-tagállamnak van annyi esze, hogy nem hagyja, hogy a NATO-t ebbe belerángassák. A helyzet az, hogy miután az amerikaiak a finanszírozásból kiszálltak, ők egy óriási üzletet csinálnak azzal, hogy semmit nem adnak Ukrajnának ingyen. Amit eddig adtak, azért meg elvették az ásványkincseiket. Csak halkan jegyzem meg, hogy amit Donald Trump aláíratott Zelenszkijjel, abba Cecil Rhodes belepirult volna, hogyha a zulukkal annak idején aláíratja Rodéziában. Tehát amit eddig adtak, annak is megkérték az árát, mégpedig kamatos kamattal, most pedig, ami fegyver van, azt nem az amerikaiak adják, hanem az európaiakkal vetetik meg. Az amerikai gazdaságot és hadiipart erősítik a mi pénzünkön. Ennél rosszabb üzletet el sem tudok képzelni, mint amit az Európai Unió vezetői csináltak. Két dolgot kell tenniük. Az egyik: szembenézni azzal, hogy ezt a háborút Oroszországgal szemben nem lehet megnyerni. Illúzió, hogy az eredeti határok visszaállnak. Illúzió, hogy Ukrajna ezt a háborút meg tudja nyerni. Ahogy múlik az idő, a vereség mértéke a kérdéses, nem maga a vereség.”