08. 30.
szombat
08. 30.
szombat
háború Ukrajna Semjén Zsolt Európai Unió

Illúzió, hogy visszaállnak Ukrajna háború előtti határai

2025. augusztus 30. 15:25

Az Európai Unió minden szempontból az eljelentéktelenedés állapotában van. Nyilvánvaló, hogy a végén lesz egy orosz-amerikai nagyhatalmi megállapodás, és ebben már nem osztanak lapot Európának.

2025. augusztus 30. 15:25
null
Semjén Zsolt
Semjén Zsolt
Vasárnap

A háború finanszírozása kapcsán, illetve a béketárgyalásokból való kimaradása mellett az EU regnáló vezetése más pofonokba is beleszaladt az elmúlt időszakban. Mi kell ahhoz, hogy az Unió ismét világpolitikai tényezővé váljon?

Az Európai Unió minden szempontból az eljelentéktelenedés állapotában van. Nyilvánvaló, hogy a végén lesz egy orosz-amerikai nagyhatalmi megállapodás, és ebben már nem osztanak lapot Európának. Az is nyilvánvaló, hogy

belelovalta magát az EU és a Bizottság elnökasszonya és néhány uniós ország vezetője ebbe a háborúba, úgy viselkednek, mintha hadviselő felek lennének.

Szerencsére az amerikaiaknak és a törököknek, a katonailag két legerősebb NATO-tagállamnak van annyi esze, hogy nem hagyja, hogy a NATO-t ebbe belerángassák. A helyzet az, hogy miután az amerikaiak a finanszírozásból kiszálltak, ők egy óriási üzletet csinálnak azzal, hogy semmit nem adnak Ukrajnának ingyen. Amit eddig adtak, azért meg elvették az ásványkincseiket. Csak halkan jegyzem meg, hogy amit Donald Trump aláíratott Zelenszkijjel, abba Cecil Rhodes belepirult volna, hogyha a zulukkal annak idején aláíratja Rodéziában. Tehát amit eddig adtak, annak is megkérték az árát, mégpedig kamatos kamattal, most pedig, ami fegyver van, azt nem az amerikaiak adják, hanem az európaiakkal vetetik meg. Az amerikai gazdaságot és hadiipart erősítik a mi pénzünkön. Ennél rosszabb üzletet el sem tudok képzelni, mint amit az Európai Unió vezetői csináltak. Két dolgot kell tenniük. Az egyik: szembenézni azzal, hogy ezt a háborút Oroszországgal szemben nem lehet megnyerni. Illúzió, hogy az eredeti határok visszaállnak. Illúzió, hogy Ukrajna ezt a háborút meg tudja nyerni. Ahogy múlik az idő, a vereség mértéke a kérdéses, nem maga a vereség.”

Nyitókép: Földházi Árpád

Összesen 6 komment

Nasi12
2025. augusztus 30. 16:27
Amerikának jó ez a háború. Trump majd kimagyarázza a 24 órát.
Válasz erre
0
0
herden100
2025. augusztus 30. 15:44
"Csak halkan jegyzem meg, hogy amit Donald Trump aláíratott Zelenszkijjel, abba Cecil Rhodes belepirult volna, hogyha a zulukkal annak idején aláíratja Rodéziában. Tehát amit eddig adtak, annak is megkérték az árát, mégpedig kamatos kamattal, most pedig, ami fegyver van, azt nem az amerikaiak adják, hanem az európaiakkal vetetik meg. Az amerikai gazdaságot és hadiipart erősítik a mi pénzünkön." ZSOLTI! MIKET ÍRSZ ITTEN ??? EZT PUZSÉR ROBI, HOGYAN FOGJA JÓVÁHAGYNI ??? 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 IRODALOM: hu.m.wikipedia.org/wiki/Cecil_Rhodes epa.oszk.hu/02900/02952/00056/pdf/EPA02952_orszagepito_2002_2_26-29.pdf orszagepito.net/lapszamok/orszagepito-2002-ii/
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. augusztus 30. 15:37
Zsolti…te már csak tudod…😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
Válasz erre
0
2
