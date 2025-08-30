Ft
tranzit fesztivál Kovács István Horn Gábor

„Horn Gábor egy bátor ember! Ő ki meri mondani, amit a Tisza elsunnyog” – a jövő évi választás tétjéről vitáztak a Tranziton (VIDEÓ)

2025. augusztus 30. 16:00

A korábbi SZDSZ-es politikus azt írta a Facebook-oldalán: „Ha az az ára a háború végének, az ukrán nép győzelmének, Európa biztonságának, hogy nincs üzemanyag, akkor nekem ez rendben van.”

2025. augusztus 30. 16:00
null

A Mandiner beszámolt róla, hogy Horn Gábor a szombat reggeli bejegyzésében arról írt: szerinte teljesen rendben van, ha Magyarország összeomlik, amíg Ukrajna nyer. Természetesen ezzel a témával indult a Kovács István vs. Horn Gábor vita a Tranziton.

Gábor egy bátor ember. Ő nyíltan ki meri mondani, amit a Tisza próbál elsunnyogni”

– fogalmazott az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója. Szerinte a jövő évi választás tétje pontosan az lesz, hogy olyan kormánya lesz-e hazánknak, amely a magyar emberek érdekeit helyezi előtérbe, vagy olyan, ami kiszolgálja Brüsszel és Ukrajna érdekeit a magyarok rovására. 

A vita elején Horn Gábor a jelenlévők száma kapcsán megjegyezte: az valamit jelent, hogy „a Fidesz környékén van egy valódi közösség”. „Ezt többen irigyelhetik is: a Tisza szigetek talán pont ebből az irigységből jöhettek létre” – tette hozzá.

A reggeli posztja kapcsán Horn kiemelte: az ukránok szerinte nem a magyar energiaellátást támadják. „Ez egy honvédő háború részeként megjelenő elem” – hangsúlyozta a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásról. Kovács István szerint pedig teljesen egyértelmű, hogy Zelenszkij így próbálja zsarolni Magyarországot, hogy az támogassa pénzzel, fegyverrel Ukrajnát.

Horn hangsúlyozta, a magyar kormány álláspontja a kezdetektől fogva elhibázott Ukrajna-ügyben. „Méghozzá azért, mert az oroszok ezt nem így gondolták. Ők nem akarnak békét.”

Nincs jogunk magára hagyni Ukrajnát. Ez elemi érdeke a magyaroknak”

– fogalmazott Horn, majd arról beszélt, egyetért Orbánnal azzal, hogy az EU-nak a saját lábára kell állni. „Szükség van saját uniós haderőre, hogy meg tudjuk saját magunkat védeni.” A Republikon Intézet vezetője úgy véli, senki nem gondolja, hogy Ukrajna belátható időn belül tagja lehetne az Uniónak. Valószínűleg elkerülte a figyelmét Ursula von der Leyen nyilatkozata, miszerint Ukrajnát 2030-ig gyorsított eljárásban fel kell venni az Európai Unióba. „Ukrajna helyreállítása egy óriási gazdasági fellendülést jelenthet Magyarország számára” – hangsúlyozza Horn.

„Ukrajna újjáépítésére olyan összegek hangoznak el, hogy az felfoghatatlan.

Az a pénz, amit az Európai Unió ebbe bele fog ölni, az fog innen hiányozni Magyarországról. 

 – reagált Kovács. „Te most megint azt mondod, hogy inkább Ukrajnába tegyük a pénzt, minthogy itthon kórházakat újítsunk fel. Ezt mondja a Tisza Párt is” – tette hozzá. Emlékeztetett: az Európai Néppártban konkrétan versengenek, hogy ki mond be közelebbi dátumot Ukrajna felvételére.

Nyitókép: Tranzit/Facebook

 

gullwing
2025. augusztus 30. 16:54
Az ilyen szarok voltak "bátrak" az Andrássy 60-ban is anno.
Búvár Kund
2025. augusztus 30. 16:51
Ennyi erővel akár azt is mondhatta volna, "Ha az az ára, hogy vége legyen az ukrán háborúnak, hogy meghal 1,5 millió magyar, az rendben van" Dögölj meg Horn, egy szibériai uránbányában!!!!
herden100
2025. augusztus 30. 16:45
MIHEZTARTÁS VÉGETT: vilaghelyzete.substack.com/p/a-yinon-terv-es-a-mogotte-levo-tervek
hegyaljai-2
2025. augusztus 30. 16:43
Az fel sem merül benne, hogy egy béke nem csak azt jelentené, hogy jöhetne tovább az olcsó orosz olaj. A magyar vasút már ott van az ukrán határon, és az autópálya is közel. Tehát Ukrajna újjáépítéséből, a kereskedelemből, a tranzitból számíthatnánk haszonra.
