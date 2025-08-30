„Horn Gábor egy bátor ember! Ő ki meri mondani, amit a Tisza elsunnyog” – a jövő évi választás tétjéről vitáztak a Tranziton (VIDEÓ)

A Mandiner beszámolt róla, hogy Horn Gábor a szombat reggeli bejegyzésében arról írt: szerinte teljesen rendben van, ha Magyarország összeomlik, amíg Ukrajna nyer. Természetesen ezzel a témával indult a Kovács István vs. Horn Gábor vita a Tranziton.

Gábor egy bátor ember. Ő nyíltan ki meri mondani, amit a Tisza próbál elsunnyogni”

– fogalmazott az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója. Szerinte a jövő évi választás tétje pontosan az lesz, hogy olyan kormánya lesz-e hazánknak, amely a magyar emberek érdekeit helyezi előtérbe, vagy olyan, ami kiszolgálja Brüsszel és Ukrajna érdekeit a magyarok rovására.

A vita elején Horn Gábor a jelenlévők száma kapcsán megjegyezte: az valamit jelent, hogy „a Fidesz környékén van egy valódi közösség”. „Ezt többen irigyelhetik is: a Tisza szigetek talán pont ebből az irigységből jöhettek létre” – tette hozzá.

A reggeli posztja kapcsán Horn kiemelte: az ukránok szerinte nem a magyar energiaellátást támadják. „Ez egy honvédő háború részeként megjelenő elem” – hangsúlyozta a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásról. Kovács István szerint pedig teljesen egyértelmű, hogy Zelenszkij így próbálja zsarolni Magyarországot, hogy az támogassa pénzzel, fegyverrel Ukrajnát.

Horn hangsúlyozta, a magyar kormány álláspontja a kezdetektől fogva elhibázott Ukrajna-ügyben. „Méghozzá azért, mert az oroszok ezt nem így gondolták. Ők nem akarnak békét.”

Nincs jogunk magára hagyni Ukrajnát. Ez elemi érdeke a magyaroknak”

– fogalmazott Horn, majd arról beszélt, egyetért Orbánnal azzal, hogy az EU-nak a saját lábára kell állni. „Szükség van saját uniós haderőre, hogy meg tudjuk saját magunkat védeni.” A Republikon Intézet vezetője úgy véli, senki nem gondolja, hogy Ukrajna belátható időn belül tagja lehetne az Uniónak. Valószínűleg elkerülte a figyelmét Ursula von der Leyen nyilatkozata, miszerint Ukrajnát 2030-ig gyorsított eljárásban fel kell venni az Európai Unióba. „Ukrajna helyreállítása egy óriási gazdasági fellendülést jelenthet Magyarország számára” – hangsúlyozza Horn.

„Ukrajna újjáépítésére olyan összegek hangoznak el, hogy az felfoghatatlan.

Az a pénz, amit az Európai Unió ebbe bele fog ölni, az fog innen hiányozni Magyarországról.

– reagált Kovács. „Te most megint azt mondod, hogy inkább Ukrajnába tegyük a pénzt, minthogy itthon kórházakat újítsunk fel. Ezt mondja a Tisza Párt is” – tette hozzá. Emlékeztetett: az Európai Néppártban konkrétan versengenek, hogy ki mond be közelebbi dátumot Ukrajna felvételére.

