Ursula von der Leyen tényleg Moszkva elfoglalására készül?

Optimista vagyok, és érdemes megnézni, milyen változásokat indított el Trump megválasztása a külpolitikai közbeszédben. Onnantól kezdve, hogy az új amerikai elnök elfoglalta a hivatalát igen gyorsan megváltozott Ukrajna vég nélküli támogatása – mondta Kumin Ferenc. Magyarország londoni nagykövete szerint bár a nyilvánosság keveset tud a Putyin-Trump találkozóról, de már önmagában a találkozó ténye is nagy előrelépés.

Mély történelmi okai vannak annak, hogy a britek ennyire elkötelezettek az oroszok elleni konfliktusban. A britek egy olyan jövőképre építenek, amelynek egyik legfőbb eleme, hogy Moszkva nem fog megállni Ukrajnánál –

mondta a nagykövet. Ezzel szemben Magyarország szerint ez a konfliktus csak két állam között folyik. Kumin arra is felhívta a figyelmet, hogy nem egyetérteni kell Oroszországgal, hanem meg kell érteni a motivációit. A nyugatiak az utóbbira azt mondják, hogy ez már a megértés egyik fázisa – tette hozzá.

Kumin Ferenc: Minden ezredfordulós illúziónk háttérbe szorult!

Forrás: Földházi Árpád

Kumin Ferenc felhívta a figyelmet arra, hogy Amerikának kiemelt szerepe volt a II. világháború utáni európai biztonság garantalásában. Most egy olyan új korszakba lépünk, amikor a kontinens felfegyverzése lehet az egyik legfőbb kérdés. Magyarország egyébként európai fegyvereket és védelmi rendszereket vásárolt a mögöttünk hagyott években – mondta a diplomata.