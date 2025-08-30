„Orbánt ma támadják, holnap ünnepelni fogják” – MAXIMA Douglas Murray-vel

A Maxima legújabb adásában beszélgetett Szalai Zoltán, a Mandiner hetilap főszerkesztője és Douglas Murray politikai kommentátor, akinek munkássága kiemelkedő szerepet játszik a kortárs nyugati társadalmak kulturális és politikai vitáinak alakításában. Éleslátású elemzéseiben – többek között The Strange Death of Europe és The Madness of Crowds című műveiben – szenvedélyesen és kíméletlen őszinteséggel vizsgálja a migráció, identitás és szólásszabadság kérdéseit. Stílusa egyszerre elegáns és provokatív, amely olvasóit gondolkodásra és párbeszédre ösztönzi. Munkásságával Murray vitathatatlanul hozzájárul a nyugati gondolkodás intellektuális megújulásához.

A brit író-publicista éles kritikát fogalmazott meg az Európai Unióval, illetve a brit kormány jelenlegi működésével kapcsolatban. Murray szerint, Nagy-Britannia ma csalódást keltő képet mutat, a Starmer-kormánynak pedig nincs világos víziója.

A Brexit kapcsán Murray úgy fogalmazott:

„a döntés kulcsfontosságú volt szuverenitásunk megőrzése érdekében”

Az EU-val való kapcsolatot kényszerházassághoz hasonlította, és hangsúlyozta, hogy az Uniót vezető brüsszeli „szuper osztály” nem foglalkozik a 21. század alapvető kérdéseivel, így például a migrációval sem.

Szerinte az EU jelenlegi működése aláássa a demokráciát, és eljött az idő, hogy újra feltegyük az alapvető kérdéseket: szuverenitás vagy központosítás?

Külön kiemelte a magyar kormány migrációs politikáját, mely szerinte markánsan eltér az uniós fősodortól – éppen ez teszi különlegessé. Figyelmeztetett továbbá: ez olyasmi, amit más pártok nem fognak tovább vinni.

A nemzetközi bírálatok kapcsán elismerte, hogy az utóbbi években Magyarország jelentős nyomás alatt állt, különösen az Egyesült Államok részéről. Ugyanakkor Donald Trump visszatérésével szerinte lehetőség nyílik arra, hogy Magyarország fellélegezzen. Murray szerint Trump pozitívan viszonyul Orbán Viktor politikájához, és úgy véli: „évtizedek múlva Orbánt ünnepelni fogják bátor és helyes döntéseiért.”

A beszélgetés során kritika érte Ursula von der Leyen uniós vezetését, továbbá az Egyesült Államokkal kötött gazdasági megállapodást is: míg Trump a saját népét képviselte, addig Murray szerint von der Leyen nem volt képes kiállni az európai érdekekért.

A brit publicista szerint, Európa gazdasági és politikai hanyatlása már tény, ezt azonban a kontinens vezetői nem hajlandóak beismerni.

A beszélgetésen szóba került a budapesti Pride, és a rendezvényt övező nemzetközi médiafigyelem is. Douglas Murray hangsúlyozta: egyik alapelve az egyenlőség támogatása, ám véleménye szerint a Pride „rossz megközelítése” lett az emberi jogok védelmének.

„A Pride mára egy politikai projekt lett, ami a meleg közösségre is negatívan hat”

– fogalmazott.

Elutasította a forradalmi gender ideológiát, mely szerinte már koránt sem az egyenlőségről szól.

A beszélgetés során a Kneecap-ügy is terítékre került.

Magyarországon komoly közéleti vihart kavart a brit-északír Kneecap zenekar Sziget Fesztiválra tervezett fellépése, amely végül elmaradt, miután a magyar kormány három évre kitiltotta az együttest az országból. A döntést nemzetbiztonsági kockázatokkal indokolták, hivatkozva antiszemita megnyilvánulásokra és a terrorizmust éltető üzenetekre. Douglas Murray is véleményt fogalmazott az ügyben, emlékeztetve arra, hogy már a zenekar neve is egyértelmű utalás az IRA kínzási módszereire. Mint fogalmazott:

„Ott rappeljenek írástudatlan módon, ahol akarnak, de az embereknek látniuk kell a kontextust.”

Véleménye szerint elfogadhatatlan, hogy egy nyíltan erőszakot hirdető és terrorizmust relativizáló formáció színpadra lépjen egy demokratikus országban. Murray szerint világos állásfoglalásra van szükség: a terrorista ideológiákat hirdető előadóknak nincs helye a kulturális térben.