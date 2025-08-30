Kiderült, mi a nemzeti identitás és a családpolitika legerősebb fegyvere!

Az ellenzék soraiban sokan úgy gondolkoznak a sportról, hogy az csak egy hobbi, miközben ennél jóval többről van szó – mondta Kubatov Gábor a Tranziton Tihanyon. Az FTC elnöke felhívta a figyelmet, hogy a mai gyerekek egy jelentős része telefon és számítógépfüggő, sokaknak a szülei elváltak, így nincsen rendes apaképük. Ebből a helyzetből a fizikai munka, a sport és a tánc – tette hozzá. Szólt arról is, hogy

18 éves korig a fiatalok 95 százaléka biztosan kipróbál valamilyen drogot, ezért is van az FTC-nél kötelező drogszűrés.

Kubatov Gábor rámutatott arra, hogy míg a mai világban az egyén van középpontban, addig a csapatsportok esetében a gyerekek megtanulják, hogy az elvégzett munka meghozza a gyümölcsét.

Ha nincsen sport, akkor nagyon nehéz normális világot nevelni.

Kubatov Gábor: Ha nincsen sport, akkor nagyon nehéz normális világot nevelni!

Forrás: Földházi Árpád

Modellek versenye

Deutsch Tamás szerint a modern polgári sport európai szellemi termék. Az ebből kinövő európai sportmodell közepében a sportklubok álltak – tette hozzá az MTK elnöke. Az egyesületek az önszerveződés alapjaira épültek, mivel ez az európai modell alapja. Az amerikai sportmodell az egyetemekre és a középiskolákra épül – mondta.

Európai értelemben vett egyesületek nincsenek az Egyesült Államokban. Az ázsiai sportmodell esetében minden állami és központosított –

tette hozzá. Ma Európában a sport az egyetlen olyan terület, ahol a nemzeti elvek mindenek felett állnak, csak magyar állampolgársággal lehet valaki magyar válogatott. Pont a párizsi olimpia világított rá, hogy a nő és a férfi megkülönböztetést is meg kell őrizni, és egyértelmű szabályok lettek kimondva a következő évekre – hívta fel a figyelmet Deutsch. Mi más lenne a nevelés egyik legjobb eszköze, ha nem a sport? – tette fel a kérdést az MTK elnöke. A magyar családpolitika legfontosabb eszköze a sport, mivel ma már 650 ezer gyerek sportol naponta. Ha 2026-ban ismét kétharmados győzelmet arat a Fidesz-KDNP, akkor azzal a javaslattal fogok élni, hogy kötelező legyen eljátszani a nemzeti himnuszt a nap kezdetén a középiskolákban, egyetemeken – jelentette be Deutsch Tamás. A sport továbbra is a béke és a nemzeti identitás egyik legfőbb alapja – tette hozzá.

Egy hatalmas csorbát szenvedtünk el Trianonban, és most kezd végre valami összerendeződni az emberekben, hogy nem vagyunk kevesebbet másoknál –

hívta fel a figyelmet Kubatov Gábor. Most kezd erőre kapni a magyar tehetség – tette hozzá.

Kubatov: Ez egy nagyon bosszantó dolog

Az FTC elnöke az MLSZ által előírt magyar szabály kapcsán az zavarja, hogy egyszer csak hoztak egy szabályt anélkül, hogy erről beszélgettek volna. Kubatov rámutatott arra, hogy már volt előjele ennek a dolognak. Bosszantó, hogy ebbe a folyamatba nem vontak be egyetlen klubot sem – tette hozzá.

Mindig törekedtünk arra, hogy magyarok játszanak, de a Ferencváros esetében más célok vannak. 52 emberünk futballozik az NB1-ben és az NB2-ben –

ismertette Kubatov. Hat válogatott játékosa van most a Fradinak, de van olyan aki nem is kezdő az FTC-ben. Szólt arról is, hogy nagy angol klubok is bejelentkeztek már Tóth Alexért, így várhatóan hatalmas összegért el tuják majd adni – mondta Kubatov.

Kubatov Gábor az Európa Liga sorsolásról azt mondta, hogy még mindig sajnálja, hogy nem sikerült elérni a BL-t. Minden meccsnek úgy kell hozzáállni, hogyan tudunk minden mecset megnyerni – közölte. Hasonló képességű csapatokkal vagyunk együtt, így apróságokon múlhat a továbbjutás.

Az MTK elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy sem a kosárlabdában, jégkorongban sem a kézilabdában nem lát 5 plusz 1-es magyar szabályt, miközben ezek a sportágak is kapnak állami pénzt az akadémiai rendszer révén. Deutsch is megerősítette, hogy az MLSZ esetében a korábban említett szabály bevezetése előtt nem volt egyeztetés az egyesületekkel.

Deutsch Tamás egy nagyon visszahúzó dologról beszélt a sportsajtó kapcsán

Ez rontja el teljesen a közeget

Mind Kubatov Gábor, mind Deutsch Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar sportközeget rettentő módon visszahúzza, hogy a sajtó egy jelentős része csak a hibákra hívja fel a figyelmet, és elhatalmasodott a „mindenszarizmus”. Felhívták a figyelmet arra is, hogy sokan arra törekednek, hogy a klubok iránti szurkolást kiöljék, és eredményszurkolás legyen. Ennek egyik legjobb példája, hogy a Rossi-korszak egy-egy rosszabb idejében is telt ház volt a Puskásban, miközben egyesek annak szurkoltak, hogy ez ne így legyen – mondta Deutsch.

1952-ben szerepelt a legjobban Magyarország az olimpián, az első 10-ben 8 európai volt. A 2024-es párizsi olimpián az első 10-ben már csak 5 európai volt – hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás.

Azonban az első négyben csak Európán kívüli ország volt. Mindez jól mutatja, hogy az európai sport versenyképessége is látványosan gyengül –

tette hozzá az MTK elnöke. Csupán Magyarország és Hollandia esetében látható erősödés. Nem árt tudnunk, hogy várhatóan a következő olimpiákon az első 10-ben nem lesz európai ország – tette hozzá.

Kubatov Gábor azzal zárta, hogy ő örökké emlékezni fog arra, hogy a Momentumnak köszönhetően nem lett Magyarországon olimpia 2024-ben és 2028-ban.

Nyitókép: Földházi Árpád