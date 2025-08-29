Figyelemelterelésnek nevezte, hogy Olaszországban az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásának harmadik évfordulója előtti napon „véletlenül” őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárt. Mint mondta, Szergej Kuznyecov Riminiben történt elfogása „nem teszi lehetővé a történtek teljes képének megismerését, és nem ad választ a legfontosabb kérdésre: ki rendelte meg és szervezte a szabotázst?” Véleménye szerint hiábavalók az arra irányuló kísérletek, hogy az ilyen nagy infrastrukturális objektumok felrobbantását „amatőr búvárokra” kenjék.

Zaharova hangot adott álláspontjának, miszerint az

Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciáknak nem a békés rendezés feltételeinek, hanem az eredményeinek kell lenniük.

„A lényegüket tekintve a gyarmattartói gondolkodásmód maradványain alapuló garanciák, amelyekről Európában tárgyalnak, nem is garanciák. A stratégiai stabilitás romlásához vezetnek el mind regionális, mind globális szinten. Világosnak kell lennie, hogy a biztonsági garanciák nyújtása nem feltétel, hanem a békés rendezés eredménye, aminek alapja a Ukrajnában kialakult válság kiváltó okainak megszüntetése, ami következésképpen garantálja a mi hazánk biztonságát is”

– hangoztatta.

„Abból indulunk ki, hogy a kollektív Nyugat által javasolt opciók egyoldalúak, nyilvánvalóan az Oroszország feltartóztatását célzó számításon alapulnak, és az ilyen elképzelések szerzői a kijevi rezsimet a NATO körüli pályára akarják húzni” – tette hozzá.

A szóvivő szerint az Ukrajnában az állami politika és a nemzeti emlékezet alapjairól elfogadott törvény megerősítette a neonácizmust az ország alapvető állami ideológiájának szerepében.

„Ukrajnában új, orwelli törvényt vezettek be a nemzeti emlékezetről. A kijevi rezsim folytatja annak erőltetését, hogy az ukrán társadalomban mesterségesen rögzítsék a monoetnikus és oroszellenes tudatot. Az ukrán Verhovna Rada által augusztus 21-én elfogadott törvény Az ukrán nép állami politikájának és nemzeti emlékezetének alapjairól továbbfejleszti

az úgynevezett kommunistátlanítási jogszabályokat, és véglegesen a neonácizmust rögzíti alapvető állami ideológiaként”

– mondta a sajtótájékoztatón Zaharova.

Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter pénteken kijelentette, hogy az orosz fegyveres erők idén felgyorsították előrenyomulásukat Ukrajnában és 2025 elejének havi 300-400 négyzetkilométere helyett immár havonta 600-700 négyzetkilométerrel haladnak előre. A tárcavezető szerint az orosz hadsereg „jelentős károkat” okoz az ukrán hadiiparnak.

A Kommerszant című lap szerint Belouszov korábban azt mondta, hogy 2024 folyamán az orosz erők az ukrajnai hadműveletek során 4,5 ezer négyzetkilométernyi területet vontak az ellenőrzésük alá.

A miniszter pénteken azt állította, hogy az ukrán fegyveres erők csak ebben az évben több mint 340 ezer katonát és több mint 65 ezer különböző típusú fegyvert veszítettek. Bejelentette, hogy az orosz védelmi tárca megnövelte a 2025-re vonatkozó szerződéses katonai szolgálatra való toborzási tervet és hogy a mutatók összességükben teljesülnek.

(MTI)

Fotó: Szigetváry Zsolt

***