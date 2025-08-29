Zelenszkijnek reszeltek – megdöbbentő adatok az ukránok elégedetlenségéről

Néhány nappal ezelőtt egy rendkívül érdekes, átfogó közvélemény-kutatás jelent meg az Ukrajnában uralkodó állapotokról és a lakosság hangulatáról. A felmérést a Nemzetközi Republikánus Intézet (IRI) nevű amerikai think-tank készítette 2400 Ukrajnában élő személy megkérdezésével, 2025. július 22. és 27. között.

Hogyan értékelik az ukránok a helyzetüket?

Az első néhány kérdés szokás szerint arra irányult, hogy a megkérdezettek hogyan látják gazdasági helyzetüket, hogyan érzik magukat az országban, illetve mit várnak az elkövetkező évektől.

Arra a kérdésre, hogy „hogyan látják Ukrajna jövőjét”, a válaszadók meglehetősen pozitívan reagáltak: 73 százalékuk bizakodva tekint az ország előtt álló időszakra. Fontos azonban kiemelni, hogy ez stabilan csökkenő tendencia. Míg 2022-ben csak az ukránok 2 százaléka gondolta reménytelennek a jövőt, addig ez a szám tavaly 15 százalék, idén nyáron pedig már 22 százalék volt.

Forrás: iri.org

Ezzel összefügg, hogy míg tavaly szeptemberben a megkérdezettek 88 százaléka hitt Ukrajna győzelmében, addig mára ez a szám 80 százalékra csökkent.

Ha pedig megvizsgáljuk a részletes adatokat, azt látjuk, hogy minél messzebb él valaki a frontvonaltól – és minél idősebb –, annál inkább hisz Ukrajna feltétlen győzelmében.

A kutatásból az is kiderült, hogy az ukránok nem fűznek túl sok reményt Donald Trump békefolyamatához. A válaszadók csupán 24 százaléka szerint érhet véget egy éven belül a konfliktus, 35 százalék szerint 1–2 éven belül, míg 27 százalék ennél hosszabb időtávot valószínűsít.