Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
FPV Latin-Amerika drogkartell Ukrajna drón

Drónokkal lövik ki a rendőröket – Ukrajnában edződött zsoldosok szállnak be a latin-amerikai drogháborúkba

2025. augusztus 28. 05:54

A latin-amerikai kormányok számára talán jó ötletnek tűnt, hogy az állampolgáraik zsoldosként harcoljanak Ukrajnában, csak azzal nem számoltak, hogy lesz, aki vissza is tér. Bemutatjuk, hogyan változtatja meg a narco-hadviselést az ukrajnai háború.

2025. augusztus 28. 05:54
null
Pataki Zoltán
Pataki Zoltán

Egyre súlyosabb problémát jelent Latin-Amerikában, különösen Kolumbiában és Mexikóban, hogy az Ukrajnában harci és drónkezelési tapasztalatot szerzett zsoldosok hazatérve a drogkartellek szolgálatába állnak. Az X platformon megjelent bejegyzések és hírszerzési jelentések szerint ezek a harcosok, akik pénzért vagy kalandvágyból csatlakoztak az ukrajnai konfliktushoz, a modern hadviselésben szerzett tudásukat a drogháborúkban kamatoztatják, új szintre emelve a kartellek erőszakos műveleteit. Ez a jelenség rávilágít a nyugatbarát latin-amerikai kormányok súlyos mulasztására is, hogy nem akadályozták meg állampolgáraik részvételét az ukrajnai harcokban. 

ukrajnai háború és a drogkartellek
A drogkartellek eddig sem szenvedtek hiányt fegyverekben, de az ukrajnai háború gyökeresen megváltoztatta a narco-hadviselést is. 
Forrás: Alfredo Estrella/AFP

Ukrajna: a drogkartellek kiképzőtábora

A kolumbiai és mexikói zsoldosok gyakran hamis dokumentumokkal csatlakoztak az ukrán hadsereghez. Az ukrán hatóságok, a sürgős emberhiány miatt, nem végeztek alapos háttérellenőrzést, így kartelltagok is bekerültek a kiképzésre. Hírszerzési források szerint olyan bűnszervezetek, mint a Gulf Clan, a Sinaloa vagy a Jalisco New Generation (CJNG), szándékosan küldtek embereket Ukrajnába, hogy drónkezelési és modern harci technikákat sajátítsanak el.

A hazatérő zsoldosok tapasztalata óriási értéket jelent a kartellek számára.

Például a CJNG Grupo Delta egysége Michoacánban kolumbiai zsoldosokat alkalmaz, akik Ukrajnában tanultak. A mexikói katonai hírszerzés jelentései megerősítik, hogy az Ukrajnában elsajátított taktikák szisztematikusan megjelennek a kartellek műveleteiben.

Egy különösen sokkoló esemény rázta meg Kolumbiát, amely új fejezetet nyitott a drogháborúkban, és hadtörténelmet írt. 2025. augusztus 25-én egy rendőrségi Black Hawk helikopter, fedélzetén nyolc rendőrrel, egy kokaültetvény felszámolására érkezett. Válaszul a kartell egy kamikaze FPV drónt küldött fel, amelyet precízen az éppen szinte helyben lebegő helikopterbe irányítottak. A detonáció következtében senki nem élte túl a támadást. Ez az eset – a jelenlegi információk szerint – az első dokumentált alkalom, amikor FPV drónnal sikerült megsemmisíteni egy levegőben lévő helikoptert.

A nyugatbarát kormányok mulasztása

A kolumbiai és mexikói kormányok, amelyek szoros szövetségben állnak a Nyugattal, különösen az Egyesült Államokkal és a NATO-val, súlyos hibát követtek el, amiért nem szabályozták állampolgáraik ukrajnai részvételét. A nyugati narratíva az ukrajnai konfliktust legitim harcnak állította be, így a zsoldosok toborzása nem tűnt problémának. Azonban a NATO által támogatott kiképzésen részt vett zsoldosok, akik jól felszerelve és drónkezelési tapasztalattal térnek vissza, most eladható harci erőként szolgálnak a kartelleknek. Ez a mulasztás lehetővé tette, hogy a bűnszervezetek a modern haditechnikai tudást felhasználva új szintre emeljék tevékenységüket. A dróntechnológia, amelyet a zsoldosok Ukrajnában sajátítottak el, immár a drogháborúkban fordul a rendfenntartó erők ellen, ami példátlan fenyegetést jelent a kormányok számára. 

A visszatérő zsoldosok

  • nemcsak a kartellek fegyveres erejét növelik, hanem
  • új drogszállítási útvonalakat is kiépítenek, akár Európába is.

A dróntechnológia lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyabban szállítsanak kábítószert, támadjanak rendőri célpontokat, és elkerüljék a hatósági ellenőrzést.

A drogháborúk új arca

A latin-amerikai drogháborúk az Ukrajnából visszatérő zsoldosok miatt új dimenzióba léptek. Az FPV drónok, amelyek korábban katonai konfliktusokra voltak jellemzők, mára a kartellek eszköztárának szerves részévé váltak. A mexikói kartellek az ukrajnai „FPV drón pokolban” szerzett tudást alkalmazzák, ami nemcsak a helyi rendfenntartó erők számára jelent kihívást, hanem globális biztonsági fenyegetést is képez.

A probléma kezelése sürgető feladat. A nyugatbarát kormányok naiv hozzáállása az ukrajnai konfliktushoz nemcsak a régió stabilitását veszélyezteti, hanem globális szinten is új biztonsági kihívásokat teremt. A legfontosabb kérdés, hogy képesek lesznek-e időben lépni, mielőtt a kartellek még nagyobb előnyre tesznek szert a modern hadviselés eszközeivel. Az FPV drónok elleni védekezés még a legfejlettebb hadseregek számára is komoly kihívást jelent, így kérdéses, hogy a latin-amerikai országok rendfenntartó erői mennyire lesznek képesek reagálni az új fenyegetésekre.

Nyitókép forrása: JUSTIN TALLIS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
macilaci52
2025. augusztus 28. 07:22
Már megint visszájára sült el a terrorista képzés. Gratulálunk ehhez a kontra produktív mély állami tevékenységhez!!! Itt egy vicc ehhez: A tahó gyerek haza megy a kiképzés után. Berúgta a kert kaput. Az Anya el csodálkozik, de szép szál legény lettél. És még mit tanítottak neked? Dobjon fel egy csirkét Édesanyám. Szitává lövi a levegőben a csirkét. Ez igen kisfiam. Ez semmi. Odavág egy gránátot a budihoz ami ripityára robban. Milyen kár, hogy Édes apád nem láthatta ezt. Mert hol van? Az előbb még a budira!
Válasz erre
0
0
wadcutter
2025. augusztus 28. 06:28
Ukrajna egy OKJ-s terrorista képző, és szétspriccelnek az egész világba
Válasz erre
2
0
Kovács József
2025. augusztus 28. 06:25
Az első videó alatt a legjobb komment: Slava Cocaina.
Válasz erre
1
0
survivor
2025. augusztus 28. 06:06
Szokasos humanista velemenyem: Dealert lelőni. Szerhasználót megkorbacsolni. Szaúdi modszer.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!