Egyre súlyosabb problémát jelent Latin-Amerikában, különösen Kolumbiában és Mexikóban, hogy az Ukrajnában harci és drónkezelési tapasztalatot szerzett zsoldosok hazatérve a drogkartellek szolgálatába állnak. Az X platformon megjelent bejegyzések és hírszerzési jelentések szerint ezek a harcosok, akik pénzért vagy kalandvágyból csatlakoztak az ukrajnai konfliktushoz, a modern hadviselésben szerzett tudásukat a drogháborúkban kamatoztatják, új szintre emelve a kartellek erőszakos műveleteit. Ez a jelenség rávilágít a nyugatbarát latin-amerikai kormányok súlyos mulasztására is, hogy nem akadályozták meg állampolgáraik részvételét az ukrajnai harcokban.

A drogkartellek eddig sem szenvedtek hiányt fegyverekben, de az ukrajnai háború gyökeresen megváltoztatta a narco-hadviselést is.

Ukrajna: a drogkartellek kiképzőtábora

A kolumbiai és mexikói zsoldosok gyakran hamis dokumentumokkal csatlakoztak az ukrán hadsereghez. Az ukrán hatóságok, a sürgős emberhiány miatt, nem végeztek alapos háttérellenőrzést, így kartelltagok is bekerültek a kiképzésre. Hírszerzési források szerint olyan bűnszervezetek, mint a Gulf Clan, a Sinaloa vagy a Jalisco New Generation (CJNG), szándékosan küldtek embereket Ukrajnába, hogy drónkezelési és modern harci technikákat sajátítsanak el.

A hazatérő zsoldosok tapasztalata óriási értéket jelent a kartellek számára.

Például a CJNG Grupo Delta egysége Michoacánban kolumbiai zsoldosokat alkalmaz, akik Ukrajnában tanultak. A mexikói katonai hírszerzés jelentései megerősítik, hogy az Ukrajnában elsajátított taktikák szisztematikusan megjelennek a kartellek műveleteiben.

Egy különösen sokkoló esemény rázta meg Kolumbiát, amely új fejezetet nyitott a drogháborúkban, és hadtörténelmet írt. 2025. augusztus 25-én egy rendőrségi Black Hawk helikopter, fedélzetén nyolc rendőrrel, egy kokaültetvény felszámolására érkezett. Válaszul a kartell egy kamikaze FPV drónt küldött fel, amelyet precízen az éppen szinte helyben lebegő helikopterbe irányítottak. A detonáció következtében senki nem élte túl a támadást. Ez az eset – a jelenlegi információk szerint – az első dokumentált alkalom, amikor FPV drónnal sikerült megsemmisíteni egy levegőben lévő helikoptert.

A nyugatbarát kormányok mulasztása

A kolumbiai és mexikói kormányok, amelyek szoros szövetségben állnak a Nyugattal, különösen az Egyesült Államokkal és a NATO-val, súlyos hibát követtek el, amiért nem szabályozták állampolgáraik ukrajnai részvételét. A nyugati narratíva az ukrajnai konfliktust legitim harcnak állította be, így a zsoldosok toborzása nem tűnt problémának. Azonban a NATO által támogatott kiképzésen részt vett zsoldosok, akik jól felszerelve és drónkezelési tapasztalattal térnek vissza, most eladható harci erőként szolgálnak a kartelleknek. Ez a mulasztás lehetővé tette, hogy a bűnszervezetek a modern haditechnikai tudást felhasználva új szintre emeljék tevékenységüket. A dróntechnológia, amelyet a zsoldosok Ukrajnában sajátítottak el, immár a drogháborúkban fordul a rendfenntartó erők ellen, ami példátlan fenyegetést jelent a kormányok számára.

A visszatérő zsoldosok

nemcsak a kartellek fegyveres erejét növelik, hanem

új drogszállítási útvonalakat is kiépítenek, akár Európába is.

A dróntechnológia lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyabban szállítsanak kábítószert, támadjanak rendőri célpontokat, és elkerüljék a hatósági ellenőrzést.

A drogháborúk új arca

A latin-amerikai drogháborúk az Ukrajnából visszatérő zsoldosok miatt új dimenzióba léptek. Az FPV drónok, amelyek korábban katonai konfliktusokra voltak jellemzők, mára a kartellek eszköztárának szerves részévé váltak. A mexikói kartellek az ukrajnai „FPV drón pokolban” szerzett tudást alkalmazzák, ami nemcsak a helyi rendfenntartó erők számára jelent kihívást, hanem globális biztonsági fenyegetést is képez.

A probléma kezelése sürgető feladat. A nyugatbarát kormányok naiv hozzáállása az ukrajnai konfliktushoz nemcsak a régió stabilitását veszélyezteti, hanem globális szinten is új biztonsági kihívásokat teremt. A legfontosabb kérdés, hogy képesek lesznek-e időben lépni, mielőtt a kartellek még nagyobb előnyre tesznek szert a modern hadviselés eszközeivel. Az FPV drónok elleni védekezés még a legfejlettebb hadseregek számára is komoly kihívást jelent, így kérdéses, hogy a latin-amerikai országok rendfenntartó erői mennyire lesznek képesek reagálni az új fenyegetésekre.

