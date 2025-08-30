Ft
Történészvita a Tranziton: összecsapott Szakály és Romsics (VIDEÓ)

2025. augusztus 30. 15:36

Létezik-e történészi konszenzus? Lehet-e politikai véleménye a történésznek? Ezek a kérdések kerültek terítékre a Tranziton szervezett vitán.

2025. augusztus 30. 15:36
null

„Törésvonalak – Lehet konszenzus megosztó történelmi korszakainkról?” címmel került megrendezésre Szakály Sándor és Romsics Ignác vitája a Tranziton. A beszélgetést Gulyás István moderálta.

A vita egy Gerő Andrástól származó idézet cáfolatával kezdődött. „A magyar kultúrától idegen a konszenzus” – idézte a vitavezető Gerőt, amire Romsics egyből rávágta, hogy ez nem igaz. „1867-et és a dualista megítélést meglehetős konszenzus övezi: senki nem tartja történelmi zsákutcának, senki nem tartja Deákot árulónak” – jegyezte meg, majd hozzátette: van konszenzus a tatárjárással és Moháccsal kapcsolatban is. „Ha körülnézünk Magyarország társadalmi és gazdasági fejlődésében, akkor én azt mondom, csodálattal lehet visszatekinteni erre a korra” – hangsúlyozta Szakály egyetértve vitapartnerével.

Biztos, hogy olyan nincs, hogy mindenki egyetért, de a dualizmus kapcsán a szakma 70-80 százaléka a konszenzus mellett szavazna

– húzta alá.

A vitavezető ezután megjegyezte, hogy mégis sok politikailag indoktrinált vitát tapasztal a történészek között. Példaként a finnugor származási kérdést hozta fel. „Ez egy látszatvita, ahol professzionális történészek vívják a csatáikat dilettánsokkal” – fejtette ki Romsics, aki szerint két dolgot tudunk biztosan: a nyelv, amit beszélünk, alaprétegében finnugor nyelv, s a nép, amelyik a honfoglalásnál megérkezett a Kárpát-medencébe, kevert nép volt. „Akiket itt találtak, az is kevert nép volt” – tette hozzá.

Szakály szerint ketté kell választani a kérdést. „A nyelv nem ugyanaz mint a genetika vagy a származás.” Úgy véli, a történészi vitákban a tényeknek van jelentősége – ami szerinte egy avittas felfogás. „Higgyék el, manapság a narratíva a meghatározó. Nem azt kell bebizonyítani, hogy honnan jöttem, hanem hogy ezt hogy tudom előadni és beágyazni valahova.”

A szerepeket nem szabad felcserélni

– szögezte le Romsics a kérdés kapcsán, hogy egy történész nyilváníthat-e politikai véleményt. A professzor szerint a történésznek politikai véleményét nem szabad érvényesítenie a munkáiban, mert könnyen propagandistává, vagy ideológussá válik.

Nyitókép: Tranzit/Facebook

 

tintapaca
2025. augusztus 30. 16:52
Szakály is, romsics is téved. Kossuth megjósolta a kiegyezés következményeit. Úgy látom,hogy a történészek nem merik kimondani, hogy a Deák-Andrássy páros ágyazott meg Trianonnak -szerintem. Nem merik elmondani, hogy az Osztrák Császárság a folyamatos külpolitikai és katonai vereségek miatt - Észak-Itália elvesztése, vereség a poroszoktól Könnigratznél, Ferenc József öccsének, Miksának a csúfos mexicoi kalandja, egyúttal a francia szövetség bukása -, előidézte volna a Monarchia összeomlását. Ha nincs kiegyezés, lehetett volna egy önálló magyar állam, amely sikerrel állhatott volna szemben a későbbi - akkor még gyenge - szerb és román törekvésekkel. De a magyar politikai elit a múltba révedő, az európai politikát nem ismerő, önző emberekből állt. hiába voltak köztük emigránsok, nem érték fel ésszel az európai nagyhatalmak törekvéseit. Történetírásunk képviselőire - vvannak kivételek -, mai is a Habsburg-hűség és a katolicizmus iránti elkötelezettség jellemzi. (Habsburg Intézet.)
gullwing
2025. augusztus 30. 16:24
Romsics: 74 éves akadémikus, 446 publikáció, Hirsch-index: 15 Lentner, 63 éves , MTA doktor, 594 publikáció, Hirsch-index: 35 Hogy tudjuk hova tenni ezt is.....
karakter-2
2025. augusztus 30. 16:13
"gullwing 2025. augusztus 30. 16:08 Romsics egy szar komcsi élősködő. " --- Az lehet, de mégiscsak ő mondta ki, hogy a Tanácsköztársaság népbiztosai zsidók voltak.
gullwing
2025. augusztus 30. 16:08
Romsics egy szar komcsi élősködő.
