Magyar Péter úr, ma nagyon beszédesnek tetszett lenni! Tán csak nem a mentelmi joga miatt teper ennyire?

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

A gesztusok néha beszédesebbek, mint az élő szó. Így van ez a politikai diskurzusban is. Az Európai Parlament bábeli zűrzavarában is remekül érthető, azaz komoly üzenetértéke van a tapsnak, a pfujolásnak, az el- és odafordulásnak, a kézfogásnak és az artikulálatlan hőbörgésnek is.

Az európai kultúrában a metakommunikáció univerzális jelrendszer.

Éppen ezért volt „beszédes”, hogy Magyar Péter – mielőtt felmondta volna az ellenzéki mantrát az strasbourgi plenáris ülésen – gátlástalanul odalépett Orbán Viktorhoz egy kézfogásra. Mert egy „szintre” akar kerülni a miniszterelnökkel.