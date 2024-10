Kinek, jobban mondva minek is tapsolt Magyar Péter?

Mindemellett az EU von der Leyen lelkes segítségével számos oroszellene sszankciót vezetett be, amely az európai gazdaságot is alaposan megtépázta. Részben ezeknek is köszönhetően 2023-ban az EU gazdasága 0,5 százalékos növekedésre volt képes (2,5 százalékos amerikai, 5,2 százalékos kínai, 3,6 százalékos orosz növekedés mellett), s a 2024-es előrejelzés szerint mindössze 1 százalékos növekedést fog tudni felmutatni. Mindezt sikerült megfejelni az újraválasztott EB-vezetésnek sikerült a kínai autókra is büntetővámot kivetni, elmélyítve a kereskedelmi háborút Kínával is.