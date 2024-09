Brüsszel leköszönő agrárbiztosának titokban benyújtott tervezete kimondja: a Green Deal veszélyezteti az élelmiszerellátást

Nyitóképünkön Janusz Wojciechowski agrárbiztos. Fotó: Bruno Fahy/Belga/AFP

Szembefordult az Európai Bizottsággal Janusz Wojciechowski leköszönő agrárbiztos. A lengyel politikus az elmúlt években többször is bírálta Brüsszel erőltetett zöldpolitikáját, amelynek hátrányait a mezőgazdasági termelők szenvedték el. Az év eleji gazdatüntetéseken többször is a termelők pártjára állt és olyan intézkedéseket jelentett be amelyeket az Európai Bizottság döntéshozatala nem hagyott jóvá. A bizottsághoz képest sokkal reálisabb megközelítést alkalmazó agrárminiszterek is elismerték a lengyel biztos tevékenységét.

Legutóbb azonban Wojciechowski példátlan lépést tett. A Politico birtokába került dokumentum szerint a biztos titokban benyújtott egy törvénytervezetet, amely gyakorlatilag kimondaná, hogy az Ursula von der Leyen vezette bizottság zöldcsomagja, a Green Deal veszélybe sodorja Európa élelmezés-biztonságát.

Az mezőgazdasági tevékenységek védelméről szóló irányelv nem szerepel az Európai Bizottság jogalkotási programjában, és meglepte Brüsszelt

a Politico információi szerint. Wojciechowski közelgő leváltására, úgy tűnik, hogy ez a lengyel biztos legújabb – és egyben utolsó – kísérlete arra, hogy pozitív örökséget hagyjon az uniós gazdákra.

Ezt a dokumentumot Wojciechowski biztos készítette személyesen. A bizottsági szolgálatok nem vettek részt a kidolgozásában

– reagált a dokumentumra Olof Gill, a bizottság szóvivője a brüsszeli lap megkeresésére.

A négyoldalas dokumentumot nem hozta nyilvánosságra a Politico. A lap állítása szerint a kistermelőkre vonatkozó néhány rendelkezés mellett a nagy termelői érdekképviseletek által hangoztatottakat idézi Kimondja, hogy

Brüsszelnek csökkentenie kell a környezetvédelmi szigorításokat az élelmezésbiztonság fenntartása érdekében.

Az Ursula von der Leyen átlal stratégiai párbeszédre hívott agrárszervezetek közül többen üdvözölték Janusz Wojciechowski magánakcióját. Ez újabb jele annak, hogy a napokban záruló stratégiai párbeszéd nem vezetett eredményre és Brüsszel továbbra sem találja a közös hangot az európai gazdákkal és agrárvállalkozásokkal, noha a gazdák a több hónapon át tartó, szinte minden tagállamra kiterjedő tüntetéssorozattal világos üzenetet küldtek Brüsszelnek: nem az ő felelősségük a klímaváltozás.