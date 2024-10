Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI

A Tisza Párt, ha tehetné, eltörölné a rezsicsökkentést. Ezt bizonyítja, hogy Magyar Péter pártjának EP-képviselője, Lakos Eszter, megszavazta az Európai Parlament Ipar, kutatás- és energiaügyi (ITRE) szakbizottságának a COP 29 éghajlatváltozási konferenciájáról szóló véleményét – olvasható Gyürk András sajtóközleményében.

A Fidesz EP-képviselője, a Patrióták Európáért képviselőcsoport tagja kijelentette:

A dokumentum támogatói kifogásolják a lakossági energiatámogatások, mint például a rezsicsökkentés, mértékét és azok kivezetésére szólítanak fel. Jóérzésű, valóban a magyar emberekért, családokért dolgozó politikai erő ehhez nem adhatja a nevét.”

A klímaváltozás elleni küzdelem kiemelt fontossággal bír a Fidesz számára. „Azonban a szén, a kőolaj, és a földgáz használatának leállítása, illetve az orosz földgáz azonnali embargója alapjaiban rengetné Közép-Európa és Magyarország energiaellátásának biztonságát. Ezek veszélyes és abszurd követelések” – hangsúlyozta a fideszes politikus.

A Tisza Párti Lakos Eszter által támogatott dokumentum továbbá kifogásolja a lakossági energiatámogatások, köztük a rezsicsökkentés, meglétét és sajnálatát fejezi ki azok túl magas mértéke miatt.

„Gerzsenyi Gabriella nyilatkozatait követően Magyar Péter újabb EP-képviselője bizonyította, hogy ha tehetnék, azonnal eltörölnék a rezsicsökkentést. Ez a szavazás világos bizonyítéka annak, hogy a Tisza Párt a brüsszeli elvárásoknak való megfelelés érdekében a magyar családokkal szemben a nagy energiacégek oldalán áll” – fogalmazott Gyürk András.

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Gerzseniy Gabriella a következőt írta tavaly a rezsicsökkentésről a közösségi oldalán: „Számtalanszor leírtam jómagam is még brüsszeli tisztviselőként, hivatalos jelentésekben, hogy a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni. Hasztalan. Hát, most már nincs hivatalos mandátumom, hogy erre javaslatot tegyek” – írta a Tisza Párt EP-képviselője, aki 2005 és 2021 között tevékenykedett Brüsszelben, az Európai Bizottságnál.