Továbbmenetel a Tisza Párt: hátba szúrták a vajdasági magyarokat Brüsszelben

Találóan fogalmazott Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő nemrég, mikor kijelentette, hogy Magyar Péter képviselői „ott folytatják, ahol a Momentum abbahagyta”.

A Tisza Párt politikusai úgy tűnik, hogy nemcsak a rezsicsökkentés ellen tudnak szavazni az EP-ben, hanem a határon túli magyar képviselőket is hátba szúrják.

Vicsek Annamária vajdasági magyar képviselő közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Parlament Szerbia-küldöttsége csütörtöki ülésén megválasztotta új vezetőségét. A Patrióták Európáért-frakció a neki járó alelnöki tisztségre Vicseket jelölték. Ugyanakkor

a Tisza Párt a vajdasági magyar képviselővel szemben ellenjelöltet állított egy görög képviselő személyében, akit meg is választottak erre a tisztségre.

Vicsek a kommüniében felidézte, hogy nem ez az első alkalom, hogy Magyar Péter a vajdasági magyarokat támadja, „viszont ma (csütörtökön) közvetlenül akadályozta, hogy vajdasági magyar európai parlamenti képviselőt a Szerbiával kapcsolatokat ápoló küldöttség vezető tisztségére válasszanak”.

A vajdasági származású képviselő azt is elmondta: „Magyarország továbbra is Szerbia legnagyobb támogatója és meggyőződésünk, hogy Szerbiának, mint a térség kulcsországának mielőbb az EU-ban a helye. Továbbra is arra fogunk törekedni, hogy az ország mihamarabb teljes jogú tagként csatlakozzon az Európai Unióhoz.”

„Az EP magyarellenessége nem ismert határokat!”

A vajdasági EP-képviselő Facebook-oldalán is beszámolt a történtekről, melyben többek között azt írta, hogy

az Európai Parlament magyarellenessége nem ismer határokat!

Magyar Péter pedig ehhez asszisztál! Szégyen!”

