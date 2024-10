„Ha van pokol, Orbán Viktor ott fog égni sok ezer évig” – mondta a Magyarországon is népszerű izlandi író

(Nyitókép: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA)

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál idei díszvendége Jón Kalman Stefánsson izlandi író volt. Stefánsson Magyarországon is népszerű szerző, kilenc könyve jelent meg itthon 2018 óta. Ha dedikál valahol, ott túlzás nélkül tömegjelenetek alakulnak ki, így volt ez a Könyvfesztiválon is. Ekkora tömeget íróra várni én még nem láttam. Komoly olvasótábora van nálunk is, ami manapság már igen ritka jelenség. Rendben is van ez így, örüljünk neki. Én magam nem olvastam egyetlen könyvét sem. Néhány ismerősömtől hallottam az elmúlt években, hogy mindenképp olvassam el például a Menny és pokol című regénytrilógiáját, mert az csodálatos. Mint könyvtárgy tényleg nagyon szép ez a trilógia, ha egymás mellé teszi az ember a három kötetet, kijön belőlük egy kép, amely egy hal testén áttűnő hegyvonulatot ábrázol. Stefánsson, ha már itt volt, interjúkat is adott. Feltűnően sokat. De ez is érthető, mert tényleg szinte olyan népszerű itthon, mint IShowSpeed, az amerikai influenszer, aki nemrég szintén Magyarországon járt, és tizenévesek egész légiója lihegett a nyomában. IShowSpeed turnéjára most nem fecsérelnék több szót, maradjunk annyiban, hogy hajmeresztő volt minden elemében. Stefánsson nyilván nem ebben utazik. Kulturált, finom ember, fizimiskáját tekintve hozza az izlandiakról bennünk élő sztereotípiákat. Szakáll, melankólia, szemében a távoli Észak titokzatos fényei.

Sok interjút adott tehát, ezek közül néhányat olvastam is, és az interjúk olvasása közben olykor különös gondolataim támadtak.

Az egyikben például arról elmélkedett, hogy ha Trumpot novemberben esetleg mégis megválasztanák, akkor az első intézkedése biztosan az lenne, hogy lekapcsolná a James Webb űrtávcsövet, mert az efféle jobbos bohócok nem szeretik, ha az emberiség a – mindenféle értelemben vett – távlatokat fürkészi. Na jó, legyen. Lehet hülyeségeket nyilatkozni, semmi gond, mehetünk tovább. Mondott aztán olyasmit is, hogy Magyarországon bajok vannak az egészségüggyel és az oktatással, ami aggodalommal tölti el. Hohó, ez már nem a James Webb űrtávcső, itt már megtörtént a landolás, nem is akárhová, egyenesen a dolgok szívébe. Stefánsson szerint bajok vannak az egészségüggyel és az oktatással. Ezt vajon honnan veszi? Eltörte a kisujját és órákig várakozott valamelyik budapesti vagy vidéki kórház sürgősségi osztályán? Vagy műtétre vár Magyarországon és azt mondták neki, hogy jövő szeptemberig ne is álmodjon róla? Esetleg valamelyik gyerekét magyarországi iskolába szerette volna beíratni, de megtudta, hogy ennek az az ára, hogy Wass Albert és Nyirő József fasiszta pamfletjeivel fogják tömni szegény gyerek fejét hosszú éveken keresztül? Mindez nem kizárt, de talán nem is életszerű. Akkor hát honnan származnak az információi? Felőlem származhatnak akárhonnan, és nem is az a lényeg, hogy honnan származnak. Nyilván vannak magyar barátai, akik meséltek neki ezt-azt az egészségügyről és az oktatásról. Őt pedig olyannyira megérintette mindaz, amit hallott, hogy azonnal hangot is adott az aggodalmának. Megteheti?

Megteheti, bár olyan nagyon nem világos a számomra, hogy miért gondolja azt egy izlandi író, hogy feltétlenül minősítenie kellene egy interjúban a magyar egészségügyet és oktatást.

Zárójel: jó pár évvel ezelőtt meghívtak Drezdába egy nemzetközi irodalmi fesztiválra. Egy pódiumbeszélgetésen vettem részt, felolvastam néhány versemet és csevegtem egy hölggyel. A beszélgetés után a nézők kérdéseket tehettek fel. Felállt egy fiatal német férfi, és azt kérdezte tőlem, igaz-e, hogy Budapest utcáin szkinhedek és nácik randalíroznak, ami miatt a fővárosban élő zsidó honfitársaim már ki sem mernek lépni az utcára. Először azt hittem, viccel, da hamar rájöttem, hogy szó sincs itt viccről. Tudnék róla, ha ilyesmik esnének meg Budapesten, de nincs tudomásom arról, hogy zsidókat vernének módszeresen a magyar fővárosban, válaszoltam neki. Szemmel láthatóan nem hitt nekem. Aztán még megkérdeztem tőle, hol hallott ilyen híreket. A barátai mesélték neki, válaszolta. Zárójel bezárva.