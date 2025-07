„Az Egyesült Államok elnöke rendszeresen bírál, gúnyol közszereplőket, újságírókat – sajtótájékoztatókon, interjúkban, kampánygyűléseken. Nemrég például annyira zokon vette a CNN-nél dolgozó Natasha Bertrand egyik, szerinte »fake« beszámolóját az iráni atomlétesítményeket ért támadásokról, hogy kijelentette: jó lenne, ha kirúgnák. A 2015-ös előválasztási kampányban Trump többször is kifogásolta Megyn Kelly, a FOX News műsorvezetője vitavezetését – egy alkalommal úgy fogalmazott: »vér folyik a szeméből, meg mindenhonnan«. Kijelentését felháborodás követte, de Trump ismét középpontba került – és végül megnyerte az elnökválasztást.

A figyelem megragadása tehát fontos (még ha nem is elégséges) feltétele a politikai sikernek. Magyar Péter kiválóan ért ehhez. Ugyanakkor itt is megnyilvánul, hogy Magyar Péter mikromenedzsel: eddig még egyszer sem hívott fel engem valamelyik politikustársa, hogy először kettesben lehessen tisztázni a nézeteltérést és arra sem volt eddig példa, hogy a Tisza más politikusa kommentelt volna az oldalamon. Jobb, ha ezt is Magyar Péter végzi. Ilyen intenzív jelenléthez rengeteg idő, energia kell, és ha az ember (politikus) elfárad, akkor könnyebb a hibázás lehetősége is, jól példázza ezt az utóbb törölt reptéri poszt is.

Magyar Péter rendületlenül pörög online és a fizikai valóságban is. A kérdés már csak az: ha egyszer valóban miniszterelnök lesz, akkor is kommentel majd az oldalamon?”

