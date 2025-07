A The Kyiv Independent arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök most éppen öt személyre szabott ki szankciókat. A személyeket fel is sorolják.

1. Julija Latinyina újságírónő

a háború kezdetén oroszellenes volt, majd később átállt az oroszok oldalára,

és támogatja az ukrajnai háborút, írják. Júniusban Latinyina kijelentette, hogy

„Ukrajna a jelenlegi formájában rendkívüli kihívást jelent Oroszország létezésére nézve”,

és nem támogatja a konfliktus békés rendezését.

2. Natalja Koroljevszka korábban ukrán képviselő volt és az oroszbarát Ellenzéki Platform frakciójában ült, majd elhagyta az országot, és a háború kezdete óta Dubajban él férjével, Jurij Szoloddal.

3. Szintén egykori képviselő volt Hennagyij Balasov, aki

egy liberális párt tagjaként dolgozott,

2021-ben adócsalással vádolták, az Egyesült Államokba távozott, majd olyan YouTube-csatornát működtetett, amely az orosz nézőpontot népszerűsítette.

4. Andrij Szerebrjanszkij ukrán blogger, 5. Tatjana Akszenyenko is szankciós listára került. Ők

állítólag részt vettek az egyik legnagyobb háborúpárti Telegram-csatorna működtetésében.

Hangsúlyozzák: a szankciók között szerepel a vagyon befagyasztása, a gazdasági tevékenység felfüggesztése, valamint repülési és áruszállítási tilalom, plusz az internetszolgáltatóknak blokkolniuk kell a listán szereplő személyekhez kapcsolódó weboldalakhoz való hozzáférést. A korlátozások tíz évre érvényesek, tudjuk meg.

