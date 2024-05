Joe Biden hátat fordít Izraelnek – Mit jelent ez a zsidó állam számára?

Mit akar Amerika Izraeltől?

Az október 7-ei mészárlás sokkja alatt Joe Biden határozottan Izrael-barát pozíciót vett fel, amely szinte azonnal visszaütött neki otthon. A progresszív demokrata szavazók a „Genocídium Joe” gúnynevet ragasztották rá, és saját pártjának balszárnya jelezte: csalódtak az elnökben. Azóta egyfajta kettős beszédet alkalmazott az adminisztráció: egyrészt Izrael támogató retorikát használtak, és a gyakorlatban is biztosították a fegyvereket, valamint azt a diplomáciai támogatást, amely nélkül Izrael páriává válna. Másrészt, az adminisztráció szankciókkal fenyegette az IDF egyik hadosztályát, állandóan kiszivárogtatták az amerikai sajtónak, mennyire frusztrálja őket Netanjahu, és folyamatosan nyomás alá helyezték Izraelt.

Joe Biden Izrael védelmezőjeként egy tel-avivi-i grafitin 2023 novemberében. (Photo by Amir Levy/Getty Images)

Ezzel szemben a Biden adminisztráció a háború eleje óta nem helyezett valódi nyomást sem a Hamászra, sem pedig a Hamászt pénzelő Iránra. Bár keménykedő retorikát fogalmaztak meg az iszlám köztársasággal szemben, de mikor az több száz rakétát lőtt rá Izraelre, (amely szerencsésen kivédte az összeset) a nyugati hatalmak lezártnak tekintették az ügyet. A túsztárgyalásokon Amerika ugyan jelen van a tárgyalóasztalnál, de nem helyez igazán nagy nyomást Katarra, amely bár csak közvetítő szerepet tölt be, de lényegében a Hamász szövetségese, hiszen menedéket ad a vezetőinek. Ugyan öt amerikai állampolgár van a terroristák fogságában, az adminisztráció hét hónapja nem tett különösebb erőfeszítés a kiszabadításukra. A legutóbbi tárgyalásokon leginkább Izraelre helyeztek nyomást, hogy egyezzen bele egy olyan tűzszüneti megállapodásba, amely nem biztosította volna, hogy a túszok élve térjenek haza.

A Biden-adminisztráció tehát „vörös vonalnak” nyilvánította a Rafah elleni hadműveletet, amely a Hamász utolsó bástyája. Brendan O'Neill, brit publicista a Spiked oldalán rámutatott: ha valaki 2017-ben azt követelte volna a kurdoktól, hogy ne támadják meg Rakkát, akkor azt a legtöbben őrültségnek vagy egyenesen Iszlám Állam-párti követelésnek tekintették volna. Most azonban a nyugati országok humanitárius okokra hivatkozva azt követelik Izraeltől, hogy ne vezessen átfogó hadműveletet a város ellen, mert túl sok ott a civil. Mint írja, gyakorlatilag azt kérik a zsidó államtól: hagyja békén kegyetlen ellenségét, aki elkötelezett az elpusztítása mellett.

„Az a szólam, hogy »el a kezekkel Rafáhról« annak a követelése, hogy Izrael emelje fel a kezeit, és vesse alá magát középkorban ragadt ellensége erőszakos üldözésének”

– írta O'Neill.

Megromlott kapcsolat

Izrael és Amerika kapcsolata az elmúlt hetven évben nem volt konfliktusmentes, és a zsidó állam legnagyobb győzelmeit amerikai támogatás nélkül érte el: 1948-ban amerikai fegyverembargó ellenére is győzelmet aratott a rátámadó arab seregek ellenében, 1967-ben pedig szintén amerikai támogatás nélkül tudott győzni. Azonban az elmúlt pár évtizedben a zsidó állam hozzászokott Amerika segítségéhez, és függő kapcsolatba került a szövetségesétől, mivel a szuperhatalom biztosította a fegyverellátását. Az Egyesült Államok és Izrael 2016-ban aláírt egy 2018-2028 közötti időszakra vonatkozó, tízéves megállapodást, amely tartalmazott 38 milliárd dollár katonai segélyt, 33 milliárd dollár támogatást katonai felszerelések vásárlására és 5 milliárd dollárt rakétavédelmi rendszerekre. A felfüggesztett fegyverszállítmányok több tízmillió dollár értékű 900 kilogrammos bombákat tartalmaznak.

Republikánus körökben nagy felháborodást váltott ki Biden fenyegetése a fegyverszállítmányok leállításáról. A republikánusok törvényi erővel kényszerítenék az adminisztrációt a fegyverszállítmányok kiszállítására – számolt be az Axios. Beth Van Duyne texasi republikánus képviselő csütörtökön benyújtotta az Izrael azonnali támogatásáról szóló törvényt, amely előírná, hogy egyes fegyverek Izraelnek történő átadására a beszerzéstől számított 30 napon belül kerüljön sor.

„Izrael jelenleg háborúban áll egy terrorszervezettel, amely még mindig több mint 100 civil túszt tart fogva. Egyszerűen nincs mentség erre a késedelemre”

– mondta Van Duyne egy nyilatkozatban.

Izraelt gyerekek megölésével vádoló tüntető a Columbia egyetemen 2024 tavaszán (Photo by VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP)

Biden fenyegetőzését a legtöbb elemző annak tulajdonítja, hogy így próbálja a progresszív haragot enyhíteni a saját Izrael-barát politikája miatt. De az Izrael-ellenes körök nem fognak megelégedni azzal, ha a kormányzat eléri, hogy véget érjen a háború.

Dilemmák

Izrael egy megoldhatatlannak tűnő helyzetben van. Seth J. Frantzman a Jerusalem Post tudósítója az X-en részletesen kifejtette, hogy szerinte az IDF be lett csalogatva Gázába, mert október 7-e után nem tehetett mást, mint hogy háborút indítson a Hamász ellen. Azonban elszalasztotta, vagy talán soha nem is volt rá lehetősége, hogy gyorsan felszámolja a Hamászt. De a terrorszervezet felszámolása után is nehéz lenne mit kezdeni a területtel, amelynek lakói akkor is Izrael pusztulását fogják akarni, ha nem a Hamász, hanem egy másik szervezet uralkodik felettük. Jonathan S. Tobin a JNS főszerkesztője szerint, ha marad a Hamász, akkor semmi sem biztosítja, hogy ne forduljon elő egy újabb október 7. és az egész Közel-Kelet úgy fog tekinteni a háborúra, hogy a terrorcsoport megnyerte azt.

Mit tehet ilyen helyzetben Izrael? Ha nemzetközi nyomásra létrejön egy Gázából és Ciszjordániából (Júdea és Szamária) álló állam, az nem vetne véget az izraeli-palesztin konfliktusnak, hiszen a lakosság nagy valószínűséggel a Hamászt választaná meg saját vezetőjének. Már hónapok óta zajlanak a tárgyalások a Fatah és a Hamász között, legutóbb Kína közvetített a két csoport között.

A Biden-adminisztráció azonban nem akarja tudomásul venni ezt a lehetetlen helyzetet, és foggal-körömmel ragaszkodik a kétállami megoldáshoz.

Annyira szeretnék ezt, hogy nem titkolt vágyuk, (mint azt Chuck Schumer nyilvánvalóvá tette) hogy Netanjahu helyére egy olyan vezető kerüljön, aki hajlandó tárgyalni egy palesztin állam létrejöttéről. Gadi Taub izraeli újságíró a Tablet magazinban rendkívül sötéten írta le a jövőt, ha újra Biden nyeri a választásokat: szerinte az elnök eltökélte, hogy létrehoz egy terrorállamot Izrael szívében, és akkor is integrálja Iránt a Közel-Kelen, ha az proxykkal veszi körbe Amerika legfontosabb közel-keleti szövetségesét. Taub szerint a fegyverszállítások visszatartása csak a kezdet.

Az izraeli elemzők már a háború elején elmondták: ha nem engedik meg Izraelnek a teljes győzelmet, akkor mindig csak időszakos béke lesz, amely alatt a terroristák újra megerősödnek, és végül a tűszünet néhány éven belül egy újabb háborúba torkol.