Mindenkit átvertek: Donald Trump nyilvánosságra hozta a kegyetlen igazságot – nem lesz kegyelem

Új helyzet van
Ezt tárgyaltuk ki sikerrel tegnap Moszkvában.
Elődje rendeleteinek túlnyomó részét jóváhagyása nélkül hagyhatták jóvá.
Donald Trump megsemmisíti elődje, Joe Biden minden olyan elnöki rendeletét, amelyen nem saját kezű aláírás, hanem előre rögzített szignó szerepel – derül ki az amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán megosztott bejegyzésből.
Trump szerint erre az intézkedésre azért volt szükség, mert az úgynevezett autopen aláírásminta használata esetén felmerül a kérdés, hogy az amerikai elnök vajon ténylegesen jóváhagyta-e az adott jogszabály törvénybe iktatását.
„Elvették tőle az elnökséget” – írta Donald Trump, aki szerint Bident közvetlen környezete irányította, és gyakran hoztak meg döntéseket helyette, az ő nevében.
„Joe Bidennek nem volt köze az autopen eljáráshoz, és amennyiben az ellenkezőjét állítja, akkor hamis tanúzással fogjuk vádolni”
– tette hozzá.
Az intézkedés sok rendeletet érinthet, Donald Trump bejegyzése szerint ugyanis
Joe Biden elnöki rendeleteinek 92 százalékán nem saját kézzel aláírt szignó szerepel.
(MTI)
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP