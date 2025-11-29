Mindenkit átvertek: Donald Trump nyilvánosságra hozta a kegyetlen igazságot – nem lesz kegyelem

Donald Trump megsemmisíti elődje, Joe Biden minden olyan elnöki rendeletét, amelyen nem saját kezű aláírás, hanem előre rögzített szignó szerepel – derül ki az amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán megosztott bejegyzésből.

Trump szerint erre az intézkedésre azért volt szükség, mert az úgynevezett autopen aláírásminta használata esetén felmerül a kérdés, hogy az amerikai elnök vajon ténylegesen jóváhagyta-e az adott jogszabály törvénybe iktatását.