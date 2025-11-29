Ft
11. 29.
szombat
Amerika Donald Trump Joe Biden rendelet usa

Mindenkit átvertek: Donald Trump nyilvánosságra hozta a kegyetlen igazságot – nem lesz kegyelem

2025. november 29. 09:25

Elődje rendeleteinek túlnyomó részét jóváhagyása nélkül hagyhatták jóvá.

2025. november 29. 09:25
null

Donald Trump megsemmisíti elődje, Joe Biden minden olyan elnöki rendeletét, amelyen nem saját kezű aláírás, hanem előre rögzített szignó szerepel – derül ki az amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán megosztott bejegyzésből.

Trump szerint erre az intézkedésre azért volt szükség, mert az úgynevezett autopen aláírásminta használata esetén felmerül a kérdés, hogy az amerikai elnök vajon ténylegesen jóváhagyta-e az adott jogszabály törvénybe iktatását.

 „Elvették tőle az elnökséget” – írta Donald Trump, aki szerint Bident közvetlen környezete irányította, és gyakran hoztak meg döntéseket helyette, az ő nevében. 

„Joe Bidennek nem volt köze az autopen eljáráshoz, és amennyiben az ellenkezőjét állítja, akkor hamis tanúzással fogjuk vádolni” 

– tette hozzá.

Az intézkedés sok rendeletet érinthet, Donald Trump bejegyzése szerint ugyanis 

Joe Biden elnöki rendeleteinek 92 százalékán nem saját kézzel aláírt szignó szerepel.

(MTI)

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP


 

 

Nasi12
2025. november 29. 10:44
Biden legnagyobb, történelmi dobása a német gázcsőrobbantás volt. Ezt szóban mondta miközben a német kancellár mellette állt haptákban. Trump meg saját szájával mondta a bohócnak az oválban, hogy ő mentette meg amikor jevelin páncéltörő rakétákat adott neki az orosz tankok ellen. Amik félelmetes hirben álltak a háború elején.
elcapo-2
2025. november 29. 10:20
Na, most ajvékolhat a korábbi magyar nagykövet az a zsidóbuzi Dabvi Pressman a jogállamiságról! Hihetetlen mocskos színjáték volt a demokrata kormányzás!
tikkadt-szocske
2025. november 29. 10:14
" Donald Trump nyilvánosságra hozta a kegyetlen igazságot – nem lesz kegyelem" Úgy még szebb lett volna, hogy : " kegyetlenül nyilvánosságra hozta a kegyetlen igazságot: nem lesz kegyelem
elfújta az ellenszél
2025. november 29. 10:05
Lenin nem túl dicső végnapjai újrajátszva
