Fokozódó vita a nemváltásról: megint tudóst támadtak meg a transzaktivisták

Bailey a Free Pressnek írt cikket arról, hogy visszavonatták a tanulmányát, ráadásul nem azért, mert módszertani vagy más hiba lett volna benne, hanem mert olyan magyarázattal állt elő, amit utálnak a transz aktivisták. A kutató szerint az, hogy a tanulmány visszavonására kényszerítették valójában csak még több figyelmet irányított a témára, valamint azt is bebizonyította, hogy akik az ilyen kutatásokat támadják általában etikátlan és tudománytalan érvekre támaszkodnak. Bailey a transzneműség neves kutatója. 2003-ban adta ki a The Man Who Would Be Queen című könyvét, amely a homoszexualitás és a transzneműség mögött meghúzódó pszichológiáról és tudományról szólt.

Itthon is történt már hasonló eset: lapunk munkatársa, Szilvay Gergely a Psychiatria Hungarica, a Magyar Pszichiátriai Társaság lapja felelős szerkesztőjének felkérésére írt tanulmányt A gender-elmélet kritikájának vázlata címmel 2022 őszén, aminek a megjelenését azonban a társaságon belüli liberális lobbi megakadályozta. Miután tavasszal sem tudta lehozni a felelős szerkesztő, Tényi Tamás a tanulmányt, annak ellenére, hogy a tudományos lektorok megjelenésre ajánlották azt, lemondott pozíciójáról és kilépett a társaságból is. A tanulmányt végül nemrég megjelent 2023/1-es számában a Magyar Bioetikai Szemle közölte.