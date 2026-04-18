facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
piac hormuzi szoros út árak

Gyors árak, lassú molekulák – így jut el a Hormuzból induló olaj Magyarországra

2026. április 18. 16:10

A Hormuzi-szoros megnyitása után sokan azonnali hatást várnak a benzinkutakon. A valóság azonban összetettebb: miközben az árak napok alatt reagálnak, a fizikai üzemanyag csak hetek alatt érkezik meg. A tengeri szállítás, az aknamentesítés és a logisztikai lánc mind lassítják a folyamatot.

Sebestyén Géza
TL;DR 

  • A Hormuzi-szoros megnyitása több lépcsős folyamat 
  • Az aknák miatt a hajózás korlátozott, konvojokban és lassabban zajlik 
  • Egy tankerben lévő olaj útja a magyar benzinkutakig kb. 30–60 nap 
  • Az árak viszont már pár napon belül reagálnak 

  

A Hormuzi-szoros megnyitása 2026 áprilisában nem egyetlen döntés következménye volt, hanem egy többnapos, egymásra épülő folyamat. Április 7-én az Egyesült Államok és Irán közvetett csatornákon keresztül tűzszünetet jelentett be, amelynek elsődleges célja az eszkaláció megállítása és a szoros újranyitása volt. A piac azonnal reagált, az olajár esni kezdett, de ez még inkább politikai jelzés volt, mint stabil realitás.  

Április 8-án a tűzszünet formálisan életbe lépett, ám katonai mozgások és kisebb incidensek továbbra is zajlottak, a hajózás érdemben nem indult újra, a biztosítók pedig kivártak.  

A következő napokban, április 9. és 12. között egy bizonytalan átmeneti szakasz alakult ki. Nem volt nyílt konfliktus, de biztonság sem. A hajózási cégek nem indultak el tömegesen, miközben egyre világosabbá vált, hogy aknák vannak a térségben.  

Április 13. és 17. között fokozatosan kialakult egy működő, de törékeny rendszer: megjelentek a konvojok, a katonai kíséret, a biztosítók részben visszatértek, és a hajók elindultak, de korlátozottan.  

A szoros tehát nem egy pillanat alatt nyílt meg, hanem lépésről lépésre, mint egy baleset után újranyitott autópálya, ahol először csak egy szűk sávon lehet haladni. 

Láthatatlan akadályok a víz alatt 

A folyamat kulcsa az aknák jelenléte volt. Irán tudatosan aknásította a fő hajózási útvonalakat, ráadásul a rendelkezésre álló információk szerint még a telepítő fél sem ismeri pontosan minden eszköz helyét. Ez alapvetően meghatározza a normalizáció sebességét.  

A tengeri aknamentesítés a haditengerészet egyik leglassabb művelete: először néhány nap alatt, nagyjából 2–7 nap alatt kijelölhető egy biztonságos folyosó, amelyen már megindulhat a korlátozott forgalom. A fő útvonalak részleges megtisztítása 1–3 hetet vesz igénybe, míg a teljes, megbízható biztonság akár 1–3 hónap alatt áll helyre.  

A lassúság oka az aknák sokfélesége és kiszámíthatatlansága. Sodródhatnak, rögzítettek lehetnek, vagy akár érzékelők által aktiválódnak. Emiatt a hajózás nem tér vissza azonnal a normál kerékvágásba.  

A hajók konvojban haladnak, katonai kísérettel, alacsonyabb sebességgel, miközben az áteresztőképesség korlátozott. A szoros tehát formálisan nyitott, de funkcionálisan továbbra is szűk keresztmetszet marad. 

Az olaj hosszú útja a magyar kutakhoz 

Ebben a környezetben érdemes elképzelni egy konkrét tanker útját, amely a tűzszünet idején a térségben várakozik. Először a torlódás oldódására kell várnia. Mára több mint 800 hajó halmozódott fel. Ennek a helyzetnek a felszámolása 7–21 napot vesz igénybe.  

Ha egy hajónak sikerül áthaladnia a szoroson, akkor a tengeri út Európába további 16–19 napig tart. A megérkezés után a kikötői folyamatok, kirakodás és terminálkezelés 1–3 napot igényelnek, majd a kőolaj csővezetéken halad tovább a finomítók felé, ami újabb 3–9 nap. 

A finomítás és a késztermék előállítása 2–5 nap, végül a kész üzemanyag kiszállítása a benzinkutakra további 1–3 nap.  

Ez a teljes fizikai lánc így nagyjából 30–60 napos időtávval kell számolnunk, ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy mikor lesz a most a Hormuzi-szoros másik oldalán veszteglő hajóban lévő olajból egy magyar sofőr számára megvásárolható üzemanyag. A molekulák útja tehát hosszú és jelentős tehetetlenséggel bír. Minden szakasz egymás után következik, és mindegyiknek megvan a saját időigénye. 

A piac gyorsabb, mint a tankerek 

Ezzel szemben az árak mozgása egészen más logikát követ. A pénzügyi piacok azonnal reagáltak a várakozásokra. Már a tűzszünet bejelentésekor csökkent a kockázati prémium. Esett a Brent ára, és ezzel párhuzamosan a nagykereskedelmi árak szintén módosultak pár napon belül.  

A benzinkutakon ez az áresés 3–10 napon belül megjelenhet, különösen ha a piac elhiszi, hogy a szoros megnyitása tartós lesz. Ez a különbség jól összefoglalható abban a megfigyelésben, hogy a pénzügyi piacok gyorsabban mozognak, mint a molekulák. A várakozások, biztosítási díjak és kockázati felárak szinte azonnal beépülnek az árakba, miközben a fizikai ellátás csak lassan követi ezt. 

A Hormuzi-szoros megnyitása napokon belül érezhető a magyar benzinkutak áraiban, mert a piac előre árazza a jövőt. De a tényleges üzemanyag-ellátás csak hetek alatt javul, mert a fizikai rendszer lépésről lépésre, korlátok között áll helyre. Az árak a bizalomra reagálnak, a készleteknek viszont időre van szüksége. 

 

A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője. 

 Nyitókép: Jim WATSON / AFP

 

