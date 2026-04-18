Gyors árak, lassú molekulák – így jut el a Hormuzból induló olaj Magyarországra

Láthatatlan akadályok a víz alatt

A folyamat kulcsa az aknák jelenléte volt. Irán tudatosan aknásította a fő hajózási útvonalakat, ráadásul a rendelkezésre álló információk szerint még a telepítő fél sem ismeri pontosan minden eszköz helyét. Ez alapvetően meghatározza a normalizáció sebességét.

A tengeri aknamentesítés a haditengerészet egyik leglassabb művelete: először néhány nap alatt, nagyjából 2–7 nap alatt kijelölhető egy biztonságos folyosó, amelyen már megindulhat a korlátozott forgalom. A fő útvonalak részleges megtisztítása 1–3 hetet vesz igénybe, míg a teljes, megbízható biztonság akár 1–3 hónap alatt áll helyre.

A lassúság oka az aknák sokfélesége és kiszámíthatatlansága. Sodródhatnak, rögzítettek lehetnek, vagy akár érzékelők által aktiválódnak. Emiatt a hajózás nem tér vissza azonnal a normál kerékvágásba.

A hajók konvojban haladnak, katonai kísérettel, alacsonyabb sebességgel, miközben az áteresztőképesség korlátozott. A szoros tehát formálisan nyitott, de funkcionálisan továbbra is szűk keresztmetszet marad.