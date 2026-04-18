Trump kőkemény ultimátumot küldött Teheránnak: „Vagy megállapodunk, vagy újra lángba borul Irán!”

Iránban vége a bombázásoknak, de most jön az igazi játszma az Egyesült Államokkal
Az amerikai–iráni tárgyalások kimenetele továbbra is bizonytalan.
Nincs több időhúzás.
Donald Trump amerikai elnök pénteken azt közölte, véget vet az Iránnal kötött tűzszünetnek, amennyiben szerdáig nem születik hosszú távú megállapodás az Egyesült Államok és Irán között.
Trump az Arizona állambeli Phoenix-ből Washingtonba tartó elnöki különgépen azt mondta, lehetséges, hogy a tűzszüneti megállapodást nem hosszabbítja meg, azonban az iráni kikötők elleni blokádot sem oldja fel.
Úgyhogy akkor lesz a blokád, és sajnos ismét bombáznunk is kell”
– jelentette ki. Az elnök ugyanakkor azt is bejelentette, hogy kevesebb, mint fél órája „elég jó hírek érkeztek Iránból”, hozzátéve: „úgy tűnik, a dolgok jól haladnak a Közel-Keleten Irán tekintetében”.
Majd hallanak róla. Azt gondolom, valaminek történnie kell (...) Meglátjuk, mi történik, de azt hiszem, történni fog” – fogalmazott.
Az elnök a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében egyúttal azt is közölte, Hszi Csin-ping kínai államfő örömét fejezte ki a Hormuzi-szorossal kapcsolatos fejlemények ügyében. Hozzátette, várja a megbeszéléseket a kínai vezetővel.
„Találkozónk Kínában különleges lesz és talán történelmi is” – jelentette ki Donald Trump.
(MTI)
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP