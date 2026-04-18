irán amerikai elnök egyesült államok donald trump

Trump kőkemény ultimátumot küldött Teheránnak: „Vagy megállapodunk, vagy újra lángba borul Irán!”

2026. április 18. 07:32

Nincs több időhúzás.

2026. április 18. 07:32
Donald Trump amerikai elnök pénteken azt közölte, véget vet az Iránnal kötött tűzszünetnek, amennyiben szerdáig nem születik hosszú távú megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. 

Trump az Arizona állambeli Phoenix-ből Washingtonba tartó elnöki különgépen azt mondta, lehetséges, hogy a tűzszüneti megállapodást nem hosszabbítja meg, azonban az iráni kikötők elleni blokádot sem oldja fel. 

Úgyhogy akkor lesz a blokád, és sajnos ismét bombáznunk is kell” 

– jelentette ki.  Az elnök ugyanakkor azt is bejelentette, hogy kevesebb, mint fél órája „elég jó hírek érkeztek Iránból”, hozzátéve: „úgy tűnik, a dolgok jól haladnak a Közel-Keleten Irán tekintetében”. 

Majd hallanak róla. Azt gondolom, valaminek történnie kell (...) Meglátjuk, mi történik, de azt hiszem, történni fog” – fogalmazott. 

Az elnök a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében egyúttal azt is közölte, Hszi Csin-ping kínai államfő örömét fejezte ki a Hormuzi-szorossal kapcsolatos fejlemények ügyében. Hozzátette, várja a megbeszéléseket a kínai vezetővel. 

„Találkozónk Kínában különleges lesz és talán történelmi is” – jelentette ki Donald Trump. 
(MTI)

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 18. 08:32
Az ilyen elmebetegekből kell kevesebb a világba, és azokból akik tapsolnak nekik. Magyarország már elindult a gyógyulás irányába. Reméljük, az USA is el fog!
bekeev-2025
2026. április 18. 08:27 Szerkesztve
Fú, mekkora világbékepárti ez a degenerált demens narancsbohóc. Legyen béke, induljon a Békemenet!
OszkárOszi
2026. április 18. 07:58
Nem baj, végül is hétvége van, ezt kell mondania.Hétközepe felé majd megint elmondja ennek az ellenkezőjét.
gyzoltan-2
2026. április 18. 07:50
"és sajnos ismét bombáznunk is kell” Magam is mélyen sajnálkozom az USA kiszolgáltatott helyzetén, ki 1917 óta csak sodródik, a rákényszerített háborúk folyamatos forgatagában...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!