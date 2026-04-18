04. 18.
szombat
04. 18.
szombat
putyin ursula von der leyen korábbi ígéret irán európai unió trump

Putyin dörzsölheti a tenyerét: Amerika olyat lépett szombat hajnalban, amire senki sem számított

2026. április 18. 08:11

Drasztikus árzuhanás az olajpiacon és egy titokzatos mentesség: az USA pénzügyminisztériuma felülírta korábbi ígéreteit, hogy elkerülje a világgazdasági összeomlást.

2026. április 18. 08:11
Hatalmas meglepetést okozott a Trump-adminisztráció szombat hajnalban, amikor a korábbi ígéreteivel teljesen szembehelyezkedve meghosszabbította az orosz olajra vonatkozó szankciós mentességet. Bár Scott Bessent pénzügyminiszter alig néhány napja még kategorikusan kijelentette, hogy nem lesz folytatás, az amerikai pénzügyminisztérium végül május 16-ig engedélyezte a tengeri úton érkező orosz kőolajtermékek beszerzését. 

Ez a 180 fokos fordulat hidegzuhanyként érte az Európai Uniót és Ukrajnát, hiszen Ursula von der Leyen korábban egyértelművé tette: az orosz hadigépezet finanszírozásának megállítása érdekében semmilyen enyhítésnek nincs helye.

A döntés hátterében nem a Moszkva iránti hirtelen jött jóindulat, hanem a kőkemény reálpolitika és a közel-keleti helyzet eszkalációja áll. Az Iránnal vívott háború miatt a Hormuzi-szoros biztonsága bizonytalanná vált, az energiaárak pedig az egekbe szöktek. Washington számára prioritássá vált a globális ársokk enyhítése, amit a piac azonnal vissza is igazolt: 

az amerikai bejelentést és a szoros ideiglenes újranyitását követően az olaj ára 9 százalékot zuhant, hordónként 90 dollár környékére.

A váratlan enyhítéshez a nemzetközi nyomás is hozzájárult: a G20-ak, a Világbank és az IMF washingtoni ülésein a partnerországok szinte könyörögtek Amerikának a mentességért a gazdasági stabilitás érdekében. 

Donald Trump számára ráadásul a novemberi félidős választások előtt kulcskérdés az üzemanyagárak alacsonyan tartása. 

Bár a döntés erkölcsileg vitatható – hiszen akadályozza az Oroszország elleni gazdasági fellépést, a Fehér Ház úgy ítélte meg, hogy a globális energiaválság jelenleg nagyobb fenyegetést jelent, mint a szankciók szigorú betartása.

Fontos kitétel ugyanakkor, hogy Washington szelektíven alkalmazza a pragmatizmust. 

Míg az orosz olaj átmeneti mentőövet kapott a globális piac nyugalmáért, addig Irán, Kuba és Észak-Korea továbbra is teljes blokád alatt marad.

Az amerikai diplomácia tehát egy pengeélen táncoló egyensúlyozást folytat: egyszerre próbálja fenntartani a szövetségesi rendszerek stabilitását, fékezni az inflációt és kezelni a Közel-Keleten pusztító energiaellátási zavarokat, még ha ez azzal is jár, hogy Putyin bevételei egy hónappal tovább csorognak.

 

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
sanya55-2
2026. április 18. 08:55
Azonnali szankciók életbeléptetése hétfőtől, plus hadat üzenni a renitens USA-nak. Megszüntetni mindenfajta kereskedést velük, olajat gázt is beleértve, nem kellenek a büdös ,véres energiahordozói
Da Vinci
2026. április 18. 08:46
Nagyon tudok röhögni, ahogy Trump táncoltatja a világot! 😂😂 Ursula a bugyiba hugyozhat, legalább a Péter Madjar szaros nadrágjával együtt mosathatják!
optimista-2
•••
2026. április 18. 08:33 Szerkesztve
Ursula, Ursula! Támadd meg az USA-t. Fagyasszál be minden amerikai forrást, tiltsál ki minden amerikai üzletembert és vezess be 101 szankciót az USA ellen. Ha valami rendeset akarsz, akkor vágd el az Atlanti óceán alatt futó kábeleket. És szakadj le az amerikai GPS-ről. Így kell tenni egy Putyin bérenccel.
europész
2026. április 18. 08:25
Az usakok csak felfogtak,hogy az ilyen szankciosdi visszarug kemenyen.Az eu meg mindig nem erti meg akkor sem akarja megerteni,hogy ha kezdenek kiszaradni a benzinkutjai.Orokos szankciot akarnak meg ha az eu beledoglik is.
