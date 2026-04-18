Putyin dörzsölheti a tenyerét: Amerika olyat lépett szombat hajnalban, amire senki sem számított

Hatalmas meglepetést okozott a Trump-adminisztráció szombat hajnalban, amikor a korábbi ígéreteivel teljesen szembehelyezkedve meghosszabbította az orosz olajra vonatkozó szankciós mentességet. Bár Scott Bessent pénzügyminiszter alig néhány napja még kategorikusan kijelentette, hogy nem lesz folytatás, az amerikai pénzügyminisztérium végül május 16-ig engedélyezte a tengeri úton érkező orosz kőolajtermékek beszerzését.

Ez a 180 fokos fordulat hidegzuhanyként érte az Európai Uniót és Ukrajnát, hiszen Ursula von der Leyen korábban egyértelművé tette: az orosz hadigépezet finanszírozásának megállítása érdekében semmilyen enyhítésnek nincs helye.

A döntés hátterében nem a Moszkva iránti hirtelen jött jóindulat, hanem a kőkemény reálpolitika és a közel-keleti helyzet eszkalációja áll. Az Iránnal vívott háború miatt a Hormuzi-szoros biztonsága bizonytalanná vált, az energiaárak pedig az egekbe szöktek. Washington számára prioritássá vált a globális ársokk enyhítése, amit a piac azonnal vissza is igazolt: