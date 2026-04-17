Mandiner-értesülés: nem hagyja annyiban a Mol, tovább folytatja a tárgyalásokat az olajtársaság

Hiába röppentek fel hírek az ellenkezőjéről, a Mol-csoport egyáltalán nem tett le arról, hogy megszerezze a NIS szerbiai olajtársaság többségi tulajdonrészét. A kormányváltást hozó múlt vasárnapi választások után pedig több külföldi lap is arról számolt be, hogy esetleg más országok lehetnek a befutók.

A Mol részvényének árfolyama az elmúlt három hónapban (Forrás: Bet.hu)

Kérdőjelek a Mol-üzlet körül

A VG.hu írt többek között orosz lapoktól vett információk alapján arról, hogy Aleksandar Vucic szerb elnök továbbra is reméli, hogy a Mol megvásárolja a Naftna Industrija Srbije (NIS) olajtársaság irányító részvényét az oroszországi Gazprom Nyeftytől. Az érdekeltség átruházásának határideje május 22., erről az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma döntött. Egyes szakértők szerint azonban a magyar kormányban bekövetkező változás meghiúsíthatja ezeket a terveket: az április 12-i országgyűlési választásokon ugyanis a Magyar Péter vezette, ellenzéki Tisza Párt győzött.