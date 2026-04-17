Mandiner-értesülés: nem hagyja annyiban a Mol, tovább folytatja a tárgyalásokat az olajtársaság

Nagy bejelentés a MOL-tól: egy lépéssel közelebb az évtized üzlete
A cég megvásárolhatja a Gazprom csoportnak a szerb NIS vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedését.
A magyar vállalatcsoport továbbra is bízik a szerb NIS olajcég többségi részesedésének felvásárlásában. A Mol arról tájékoztatta a Mandinert, hogy tartják a korábban aláírt keretmegállapodást és folytatják a tárgyalásokat.
Hiába röppentek fel hírek az ellenkezőjéről, a Mol-csoport egyáltalán nem tett le arról, hogy megszerezze a NIS szerbiai olajtársaság többségi tulajdonrészét. A kormányváltást hozó múlt vasárnapi választások után pedig több külföldi lap is arról számolt be, hogy esetleg más országok lehetnek a befutók.
A VG.hu írt többek között orosz lapoktól vett információk alapján arról, hogy Aleksandar Vucic szerb elnök továbbra is reméli, hogy a Mol megvásárolja a Naftna Industrija Srbije (NIS) olajtársaság irányító részvényét az oroszországi Gazprom Nyeftytől. Az érdekeltség átruházásának határideje május 22., erről az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma döntött. Egyes szakértők szerint azonban a magyar kormányban bekövetkező változás meghiúsíthatja ezeket a terveket: az április 12-i országgyűlési választásokon ugyanis a Magyar Péter vezette, ellenzéki Tisza Párt győzött.
Mint írják: meg nem nevezett politikai elemzők szerint az Egyesült Államok és Oroszország aligha járul hozzá, hogy a Magyar Péter vezette kormány alatt a Mol ennyiért megkaphassa a kérdéses részesedést, mert az, hogy a Mol beszállhatott a ringbe, inkább politikai gesztus volt Orbán Viktor támogatására.
Sőt, több szakértő szerint Szerbia már most is kész 1,8 milliárd eurót fizetni a hányadért.
Az elemzők problémásnak tartják,
Ilyen előjelek után kerestük meg a Mol-csoport sajtóosztályát, hogy megtudjuk, mi igaz a hírekből, illetve hogy áll most a Mol-NIS házasság. A cég válaszából egyértelművé vált, hogy nincs aggodalomra ok.
A tárgyalásokat a korábban aláírt keretmegállapodásnak megfelelően, az Egyesült Államok és az Európai Unió szankciós szabályozásának betartásával folytatjuk. A tranzakció megkötéséhez szükség van többek között az OFAC, illetve szerb kormányzati szervek jóváhagyására
– írták a Mandiner megkeresésére.
Tehát a Mol részéről továbbra is minden rendben, zajlanak a tárgyalások, nem tudni arról, hogy kútba esne valamilyen oknál fogva az üzlet a választások kimenetele ellenére sem.
A magyar olajóriás még január közepén írt alá kötelező erejű szándéknyilatkozatot az orosz Gazprom Neft társasággal a szerb vállalat 56,15 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról. Az üzletet már korábban az év egyik legfontosabb olajbizniszének nevezték, hiszen a Mol ezzel nemcsak irányítási jogot szerez a NIS-ben, hanem hozzájut Szerbia egyetlen, stratégiai fontosságú olajfinomítójához és nagyjából 400, Szerbiában, Romániában és Bosznia-Hercegovinában található töltőállomáshoz, ezáltal erősítve a jelenlétét fogyasztói szinten is. A szerbiai terjeszkedéssel a Mol az élre tör a régióban.
A Molhoz kerülő pancsovai finomító stratégiai fontossága mellett jelentős a NIS kiskereskedelmi hálózatának szerepe.
A tranzakció lebonyolítása után a szerb társaság eredményei bekerülnek a Mol-csoport pénzügyi eredményeibe is. A magyar állam számára ez az ügylet adókon és osztalékon keresztül fog bevételt jelenteni. Az, hogy a költségvetésben ez mennyi pénzt jelent, nagyban függ attól, hogy a Mol mennyire tudja hatékonyan üzemeltetni a vállalatot. Kérdés még az is, hogy milyen finanszírozással vásárolja meg a tulajdonrészt: ha hitelből, részvénykibocsátással vagy más struktúrában finanszírozza, az befolyásolja a nettó nyereséget. Egy 2022-es pénzügyi beszámoló szerint a NIS finomítójának teljes bevétele 5,8 milliárd euró volt, a nettó értékesítési bevétel – amelyből levonták a nagy tételű jövedéki adókat és más terheket – 4,2 millió eurót tett ki. A finomító pénzügyi eredményei biztatók, és a Mol befektetése hosszú távon bőven megtérülhet majd.
A tranzakció lezárásához szükség van többek között az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatalának jóváhagyására, illetve szerb kormányzati és állami megerősítésekre.
