Nagy bejelentés a MOL-tól: egy lépéssel közelebb az évtized üzlete

Az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) elfogadta a Mol beadványát és meghosszabbította a szankciós engedélyt arra, hogy a Mol előkészítse és folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) tervezett többségi tulajdonrészének megvásárlásáról – tudatta a magyar olajipari vállalat kedden a tőzsde honlapján.

Közölték: az OFAC 2026. május 22-ig meghosszabbított engedélye lehetőséget biztosít a felek számára, hogy a 2026 januárjában aláírt szándéknyilatkozat tartalmával összhangban véglegesítsék az adásvételi szerződést és a további tranzakciós dokumentumokat, egyúttal megengedi, hogy amerikai pénzintézetek is részt vállaljanak a tranzakció előkészítésében.