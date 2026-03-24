Nagy bejelentés a MOL-tól: egy lépéssel közelebb az évtized üzlete

A cég megvásárolhatja a Gazprom csoportnak a szerb NIS vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedését.
Az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) elfogadta a Mol beadványát és meghosszabbította a szankciós engedélyt arra, hogy a Mol előkészítse és folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) tervezett többségi tulajdonrészének megvásárlásáról – tudatta a magyar olajipari vállalat kedden a tőzsde honlapján.
Közölték: az OFAC 2026. május 22-ig meghosszabbított engedélye lehetőséget biztosít a felek számára, hogy a 2026 januárjában aláírt szándéknyilatkozat tartalmával összhangban véglegesítsék az adásvételi szerződést és a további tranzakciós dokumentumokat, egyúttal megengedi, hogy amerikai pénzintézetek is részt vállaljanak a tranzakció előkészítésében.
A tranzakció megvalósulásával a Mol megvásárolhatja a Gazprom csoportnak a szerb NIS vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedését, ezzel jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon. A tranzakció megkötéséhez szükség van többek között az OFAC, illetve szerb kormányzati szervek jóváhagyására – írták.
(MTI)
