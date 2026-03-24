gazprom amerikai egyesült államok mol - vállalat

Nagy bejelentés a MOL-tól: egy lépéssel közelebb az évtized üzlete

2026. március 24. 19:13

A cég megvásárolhatja a Gazprom csoportnak a szerb NIS vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedését.

null

Az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) elfogadta a Mol beadványát és meghosszabbította a szankciós engedélyt arra, hogy a Mol előkészítse és folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) tervezett többségi tulajdonrészének megvásárlásáról – tudatta a magyar olajipari vállalat kedden a tőzsde honlapján.

Közölték: az OFAC 2026. május 22-ig meghosszabbított engedélye lehetőséget biztosít a felek számára, hogy a 2026 januárjában aláírt szándéknyilatkozat tartalmával összhangban véglegesítsék az adásvételi szerződést és a további tranzakciós dokumentumokat, egyúttal megengedi, hogy amerikai pénzintézetek is részt vállaljanak a tranzakció előkészítésében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

A tranzakció megvalósulásával a Mol megvásárolhatja a Gazprom csoportnak a szerb NIS vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedését, ezzel jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon. A tranzakció megkötéséhez szükség van többek között az OFAC, illetve szerb kormányzati szervek jóváhagyására – írták.

(MTI)

Nyitókép: MTI/PAP/Piotr Polak

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
kalyibagaliba
2026. március 24. 21:18
Nem hiába Van új Kapitány a tiszajón. 2027-ben már Shell néven futna a Mol.
elcapo-2
2026. március 24. 21:04
Igen......minden pusztul az országban a szekta szerint.
falcatus-2
2026. március 24. 19:27
Most már csak egy kikötői terminál kellene az Adrián(nem a trieszti) csővel összekötve Montenegron keresztül a NIS finomítójával.
