tisza párt terv energetika

Orosz energia nélkül nem tartható fenn az alacsony rezsi – a tiszás energiaterv pedig brutális drágulást hozna

2026. március 30. 13:11

Nemcsak a Tisza Párt vezetője, de két politikusa: Tarr és Kapitány is beszélt már arról a lépésről, ami súlyosan érintené a magyarokat.

„Valójában túl sok újdonságot nem hoz a Tisza energiaátállási terve azokhoz a nyilatkozatokhoz és elképzelésekhez képest, amelyekről már a Tisza vezető politikusainak a nyilatkozataiból értesülhettünk. Ami újdonság, hogy strukturált formában, összefüggően láthatjuk a terveket” – mondta a Mandinernek Hortay Olivér, a Századvég szakértője a Tisza kiszivárgott dokumentuma kapcsán.

Mint arról a Mandiner beszámolt, a Tisza Párt korábbi önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője közösségi oldalán hozta nyilvánosságra az ötoldalas dokumentumot.

A Tisza-terv három, a magyarokat legsúlyosabban érintő pontjai a következők:

Eltörölnék a védett üzemanyagárat. 

Eltörölnék a rezsicsökkentés.

Bevezetnék az energiafüggetlenségi adót. És még azt is meg akarják ideologizálni, miért fizessünk többet.

Hortay a dokumentum kapcsán kiemelte: a magyar energetikai szektorral kapcsolatban két fontos állítása van a Tisza-tervnek, az egyik, hogy 

az Európai Bizottsággal és Ukrajnával való kapcsolat javítása érdekében nincs más út, mint kitiltani az orosz energiahordozókat Magyarországról. 

Hortay emlékeztetett, ez nem újdonság, tavaly augusztus 20-án Magyar Péter maga sorolta az egyik legfontosabb programpontjai közé az orosz energiahordozók kivezetését. 

Hortay arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani Tisza-tervvel összecsengően nyilatkozott Kapitány István, amikor a Tisza képviselőjeként a nyilvánosság elé állt és azt kérdezték tőle, hogy az orosz olajról való leválást várja-e tőlük az Európai Bizottság. 

A kiszivárgott Tisza-terv másik fontos állítása Hortay szerint az állami szerepvállalás visszaszorítása. Emlékeztetett, ennek kapcsán is nyilatkozott korábban Kapitány István, egy a salgótarjáni kampányrendezvényén a tiszás politikus kritizálta a hatósági árszabályozást, pontosan így fogalmazott

„Sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kedvesebb árstopra, árrésstopra [van szükség]”.

A két célkitűzés – az orosz energiahordozókról való leválás és az állami szerepvállalás csökkentése – Hortay szerint egyébként összefügg, szerinte ugyanis az orosz energiahordozók nélkül a jelenlegi árszinteket sem a rezscsökkentési programban, sem a védett árak tekintetében nem lehet fenntartani, ahogyan egyébként erre a Tisza energiaátállási terve is egyértelműen rámutat.

A szakértő szólt arról is, hogy bár 

a kiszivárgott dokumentum 2-2,5-szeres árnövekedést vetít előre, ám Hortay 3,5-4-szeres áram- és gázáremelkedéssel számol. 

Ezt a „nagyon megváltozott piaci környezettel” – iráni háború kirobbanása – indokolta Hortay. 

A Tisza-terv a védett ár megszüntetése után a benzin esetében literenkénti ezer forinttal, gázolaj esetében pedig még ennél is többel számol. Hortay szerint ez is alul van becsülve. Rámutatott, tavaly ősszel készítettek egy becslést a Századvégnél, és arra jutottak, hogy 

az orosz energiahordozók kitiltása a benzin árát literenként 1026 forintra a gázolaj árát pedig 1051 forintra növelné”.

„A Tisza pontosan tisztában van vele, hogy milyen következményekkel járna a lépés, mégis annyira fontosnak tartják a pártban a Brüsszellel való kiegyezést és az Ukrajnával való jobb kapcsolatot, hogy mégis meglépnék” – hangsúlyozta Hortay.

Abban azért újdonság a dokumentum, mondta a szakértő, hogy „sokkal direktebb módon kimondja, hogy megkezdenék a nemzeti tulajdonú energiavállalatok kiárusítását, mint ezt egyébként a korábbi nyilatkozatok is sugallták”.

Kapitány István korábban elmondta, hogy nagyobb versenyre törekedne a magyar energia szektorban. Tarr pedig úgy fogalmazott: stratégiai irányváltásra lenne szükség a MOL esetében. Mindezek Hortay szerint a mostani tervben sokkal direktebb módon szerepelnek. 

Az energiafüggetlenségi adó kapcsán Hortay azt mondta, 

„már az elnevezése” is rendkívül cinikus. 

Mint rámutatott: a Tisza a terv szerint ebből az energiafüggetlenségi adóból befolyt összeget arra fordítanák, hogy Magyarország a jelenlegi két beszerzési útvonal helyett egy másik beszerzési útvonalon keresztül tudja működtetni a gazdaságát. Magyarán: „éppen, hogy egy energiafüggőség-növelési törekvésről lenne szó, tehát pontosan ellentétes azzal, amit az adónem elnevezése mutat” – emelte ki. Hozzátette: láttunk már ilyeneket az Európai Bizottság környékén is, hogy éppen az ellenkező nevét adják egy intézkedésnek ahhoz képest, mint amit valójában takar.

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

 

dabide
2026. március 30. 13:27
További kellemes vergődést a fideszeseknek
trokadero
2026. március 30. 13:23
Kell a jó ? Nem kell ! Kell rossz ? Kell !
