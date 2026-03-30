Orosz energia nélkül nem tartható fenn az alacsony rezsi – a tiszás energiaterv pedig brutális drágulást hozna

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Kapitány István eltörölné a védett benzinárat, Panyi Szabolcs bebukott, az ukránok belátnak a Tiszába. Itt a Mesterterv legújabb adása.
Nemcsak a Tisza Párt vezetője, de két politikusa: Tarr és Kapitány is beszélt már arról a lépésről, ami súlyosan érintené a magyarokat.
„Valójában túl sok újdonságot nem hoz a Tisza energiaátállási terve azokhoz a nyilatkozatokhoz és elképzelésekhez képest, amelyekről már a Tisza vezető politikusainak a nyilatkozataiból értesülhettünk. Ami újdonság, hogy strukturált formában, összefüggően láthatjuk a terveket” – mondta a Mandinernek Hortay Olivér, a Századvég szakértője a Tisza kiszivárgott dokumentuma kapcsán.
Mint arról a Mandiner beszámolt, a Tisza Párt korábbi önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője közösségi oldalán hozta nyilvánosságra az ötoldalas dokumentumot.
A Tisza-terv három, a magyarokat legsúlyosabban érintő pontjai a következők:
Eltörölnék a védett üzemanyagárat.
Eltörölnék a rezsicsökkentés.
Bevezetnék az energiafüggetlenségi adót. És még azt is meg akarják ideologizálni, miért fizessünk többet.
Hortay a dokumentum kapcsán kiemelte: a magyar energetikai szektorral kapcsolatban két fontos állítása van a Tisza-tervnek, az egyik, hogy
az Európai Bizottsággal és Ukrajnával való kapcsolat javítása érdekében nincs más út, mint kitiltani az orosz energiahordozókat Magyarországról.
Hortay emlékeztetett, ez nem újdonság, tavaly augusztus 20-án Magyar Péter maga sorolta az egyik legfontosabb programpontjai közé az orosz energiahordozók kivezetését.
Hortay arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani Tisza-tervvel összecsengően nyilatkozott Kapitány István, amikor a Tisza képviselőjeként a nyilvánosság elé állt és azt kérdezték tőle, hogy az orosz olajról való leválást várja-e tőlük az Európai Bizottság.
A kiszivárgott Tisza-terv másik fontos állítása Hortay szerint az állami szerepvállalás visszaszorítása. Emlékeztetett, ennek kapcsán is nyilatkozott korábban Kapitány István, egy a salgótarjáni kampányrendezvényén a tiszás politikus kritizálta a hatósági árszabályozást, pontosan így fogalmazott:
„Sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kedvesebb árstopra, árrésstopra [van szükség]”.
A két célkitűzés – az orosz energiahordozókról való leválás és az állami szerepvállalás csökkentése – Hortay szerint egyébként összefügg, szerinte ugyanis az orosz energiahordozók nélkül a jelenlegi árszinteket sem a rezscsökkentési programban, sem a védett árak tekintetében nem lehet fenntartani, ahogyan egyébként erre a Tisza energiaátállási terve is egyértelműen rámutat.
A szakértő szólt arról is, hogy bár
a kiszivárgott dokumentum 2-2,5-szeres árnövekedést vetít előre, ám Hortay 3,5-4-szeres áram- és gázáremelkedéssel számol.
Ezt a „nagyon megváltozott piaci környezettel” – iráni háború kirobbanása – indokolta Hortay.
A Tisza-terv a védett ár megszüntetése után a benzin esetében literenkénti ezer forinttal, gázolaj esetében pedig még ennél is többel számol. Hortay szerint ez is alul van becsülve. Rámutatott, tavaly ősszel készítettek egy becslést a Századvégnél, és arra jutottak, hogy
az orosz energiahordozók kitiltása a benzin árát literenként 1026 forintra a gázolaj árát pedig 1051 forintra növelné”.
„A Tisza pontosan tisztában van vele, hogy milyen következményekkel járna a lépés, mégis annyira fontosnak tartják a pártban a Brüsszellel való kiegyezést és az Ukrajnával való jobb kapcsolatot, hogy mégis meglépnék” – hangsúlyozta Hortay.
Abban azért újdonság a dokumentum, mondta a szakértő, hogy „sokkal direktebb módon kimondja, hogy megkezdenék a nemzeti tulajdonú energiavállalatok kiárusítását, mint ezt egyébként a korábbi nyilatkozatok is sugallták”.
Kapitány István korábban elmondta, hogy nagyobb versenyre törekedne a magyar energia szektorban. Tarr pedig úgy fogalmazott: stratégiai irányváltásra lenne szükség a MOL esetében. Mindezek Hortay szerint a mostani tervben sokkal direktebb módon szerepelnek.
Az energiafüggetlenségi adó kapcsán Hortay azt mondta,
„már az elnevezése” is rendkívül cinikus.
Mint rámutatott: a Tisza a terv szerint ebből az energiafüggetlenségi adóból befolyt összeget arra fordítanák, hogy Magyarország a jelenlegi két beszerzési útvonal helyett egy másik beszerzési útvonalon keresztül tudja működtetni a gazdaságát. Magyarán: „éppen, hogy egy energiafüggőség-növelési törekvésről lenne szó, tehát pontosan ellentétes azzal, amit az adónem elnevezése mutat” – emelte ki. Hozzátette: láttunk már ilyeneket az Európai Bizottság környékén is, hogy éppen az ellenkező nevét adják egy intézkedésnek ahhoz képest, mint amit valójában takar.
