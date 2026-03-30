Ft
Ft
11°C
3°C
Ft
Ft
11°C
3°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza tarr zoltán politico mol üzemanyagár

Ismét lelepleződött a Tisza: rákényszerítenék a magyar olajcéget, hogy váljon le az orosz olajról

2026. március 30. 10:36

Magyar Péterék 2035-ig megszüntetnék a Mol orosz olajimportját, ami az üzemanyagárak emelkedéséhez vezethet és alááshatja a rezsicsökkentést.

2026. március 30. 10:36
Tarr Zoltán, a párt alelnöke a Politicónak adott interjújában erősítette meg, hogy 

győzelmük esetén 2035-ig köteleznék a Molt az orosz olajimport teljes leállítására. 

A lépés szimbolikus és gyakorlati értelemben is fordulópontot jelentene: Magyarország évtizedek után szakítana az orosz energiafüggőséggel, még akkor is, ha 

ez az üzemanyagárak emelkedéséhez vezethet, és feszültséget teremthet a rezsicsökkentés politikájával.

Tarr Zoltán szerint ez a „speciális munkacsoport” által kidolgozott terv nem elsősorban a tulajdonviszonyokat, hanem a vállalati stratégiát célozza. Az orosz olajtól való elszakadás stratégiai átállással valósulna meg.

Az energiafüggetlenedési terv része a Tisza átfogó rendszerváltási programjának, amelyben a párt tudatosan épít az üzleti szektorból érkező szakemberekre. 

A leendő energiaügyi miniszternek kiszemelt Kapitány István, a Shell globális ügyvezető alelnöke pontosan azt a fajta nemzetközi tapasztalatot hozza magával, amely az orosz olaj kivezetésével járó komplex tárgyalásokhoz és piaci átálláshoz szükséges. 

A párt logikája szerint a multinacionális cégeknél edződött vezetők nemcsak a hatékonyságot növelik, de mentesek azoktól a kormányzati „terhektől” is, amelyek kompromittálnák az Orbán-rendszer lebontását.

De a cél elérése alkotmányos akadályokba ütközhet. 

Tarr Zoltán szerint a Tisza mindkét forgatókönyvre készül: ha meglesz a kétharmad, akár az Orbán által 2011-ben átírt alkotmányt is újratárgyalnák. 

Az orosz olaj 2035-ig történő kivezetése azonban már most is biztos pontnak tűnik a programban

 – függetlenül attól, hogy közben a benzinkutakon és a rezsiszámlákon ez először fájdalmas árcédulát jelenthet.

Kapitány István mondatai ugyanerre az agendára hajaznak:

Nyitókép: Purger Tamás / MTI

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
franciscofranco
2026. március 30. 11:29
arpadan 2026. március 30. 11:23 Ezek átpasszolnák a MOL-t a Shellnek, ha tehetnék. Hova lett a MOL 21%os állami részvénycsomagja?
Válasz erre
0
0
franciscofranco
2026. március 30. 11:28
arpadan 2026. március 30. 11:26 Orange79 Soha senki nem tudott még eddig egyetlen akár csak logikusnak LÁTSZÓ magyarázatot sem adni erre a kérdésre... Szerintem egyébként reménytelen próbálkozás lenne, NINCS LOGIKUS INDOK az orosz energiáról való leválás mellett... Mi történt az orosz gázzal 2021.augusztusában?
Válasz erre
0
0
franciscofranco
2026. március 30. 11:27
Magyar Péterék 2035-ig megszüntetnék a Mol orosz olajimportját, ami az üzemanyagárak emelkedéséhez vezethet és alááshatja a rezsicsökkentést. Magyar parlamenti választások. 2026 2030 2034
Válasz erre
0
0
arpadan
2026. március 30. 11:26
Orange79 Soha senki nem tudott még eddig egyetlen akár csak logikusnak LÁTSZÓ magyarázatot sem adni erre a kérdésre... Szerintem egyébként reménytelen próbálkozás lenne, NINCS LOGIKUS INDOK az orosz energiáról való leválás mellett...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!