Üzemzavar a Bizottság zöldítési gépezetében

„Az olaj- és gázipar hatalmas építkezési lázban van, bővíti az LNG-cseppfolyósító és újragázosító üzemeket, csővezetékeket épít ezek támogatására, és sok új LNG-tartályhajót is épít” – mondta Robert W. Howarth geokémikus a Cornell Egyetem professzora a Gas Outlooknak. „Ez nagyon nagy beruházást igényel, és senkinek sem tűnik logikusnak, hacsak nem feltételezi, hogy 30-50 év múlva is LNG-vel fog kereskedni. A világ 30-50 év múlva nem engedheti meg magának, hogy bármilyen fosszilis tüzelőanyagot nagy mennyiségben használjon, és ez különösen igaz az LNG-re, amelynek nagyobb az üvegházhatású gázok lábnyoma, mint bármely más fosszilis tüzelőanyagnak, beleértve a szenet is.” Howarth több évtizedet töltött a palaképződményekből kitermelt földgáz üvegházhatású gáz lábnyomának életciklus vizsgálatával. Az első releváns tanulmányát 2011-ben publikálta.

Ezért nagy várakozás előzte meg az eddigieknél is átfogóbb 2024-ben az Energy Science & Engineering szaklapban megjelent „The greenhouse gas footprint of liquefied natural gas (LNG) exported from the United States / Az Egyesült Államokból exportált cseppfolyósított földgáz (LNG) üvegházhatású gáz lábnyoma” című elemzését, melynek eredményeit sem a gázipar, sem a környezetvédők nem vitatták, mindössze a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) jegyzett meg annyit, hogy az LNG szektor kibocsátása fejlesztések révén akár 60%-al is csökkenthető.

Mindez semmit nem változtat azonban azon a tényen, hogy az elemzés szerint az USA keleti partjáról Nyugat-Európába szállított cseppfolyósított földgáz (LNG) életciklus alapú szénlábnyoma a 20 éves éghajlat melegítő potenciál (GW20) alapján 33%-kal rosszabb, mint a széné, elsősorban a kitermeléssel és szállítással összefüggő metánszivárgás miatt. A teljes LNG értéklánc magában foglalja még a fúrásból, a rétegrepesztésből, a csővezetékes szállításból, a cseppfolyósításból, a mélyhűtésből (-162°C-ra), a tengeri tankeres szállításból és az újragázosításból származó jelentős metán és szén-dioxid kibocsátásokat. Ahogy említettük, a teljes technológián belül a kitermelési és szállítási folyamat metán kibocsátása (vagy szakszóval, fugitív metán szivárgása) dominál, ami a szén-dioxidnál 80-szor erősebb hatású üvegházgáz, jellemzően 20 évig tartózkodik az atmoszférában erős felmelegítő potenciálja (GW20) pedig jelentősen hozzájárul az LNG teljes éghajlati hatásához.

Az eddigi tanulmányok kevésbé vették figyelembe a palagáz rétegrepesztéses kitermelésének metánszivárgását. A palagáz nem gyűlik össze ugyanis nagy mennyiségben mélyebben fekvő ún. geológiai csapdákban, mint a hagyományos földgáz, hanem porózus kőzetek mikrorepedéseiben, általában a felszínhez közelebb halmozódik fel, ahonnan rétegrepesztő folyadék besajtolásával lehet kitermelni. Ilyenkor azonban, Howart mérései és számításai szerint, a felfelé áramló metán 2,8-3,0%-a a kőzetrepedéseken át egyszerűen a légkörbe diffundál.

Az is új ismeret, hogy meglepetésre a modern, LNG üzemanyaggal hajtott tankerek ÜHG lábnyoma nagyobb, mint a régi dízel tankereké. A hajókazánok tökéletlen visszagázosított LNG égetése miatt, itt is jelentős mennyiségű metán távozik a légkörbe. A régi dízelhajtású tankerek kevésbé hatékonyak, viszont mivel az általuk kibocsátott ÜHG szén-dioxid, amely sokkal gyengébb éghajlat melegítő potenciállal bír, a nap végén ez utóbbiak klímalábnyoma sokkal kedvezőbb.