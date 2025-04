Trump hordóstul borította az asztalt, ezt pedig a magyarok is megérezhetik

Lejjebb tekert várakozások

Az amerikai kormányzat által kiszabott útra ráadásul mások is kénytelenek rálépni, amennyiben nem akarnak eladhatatlan portékát felhalmozni. A Brent mellett a másik fontos nyersolaj a piacon az Uráli. A legfrissebb előrejelzések előbbi kapcsán már jóval kedvezőbbnek tűnnek, hiszen a 2026-os és 2027-es átlagárakat is lefelé módosították az érintettek. Így tett nemrég az orosz gazdasági minisztérium is, amely az Interfax orosz hírügynökség cikke szerint épp húsvét idején tekerte lejjebb várakozásait és arra jutottak, hogy a Brent olaj hordónkénti átlagára idén a tavaly szeptember 82 dollár körüli értékről jócskán lefelé mozoghat, nagyságrendileg a 68 dolláros régióba.

Ennek megfelelően pedig az Uráli olaj árára vonatkozó várakozást is lefelé módosították, idén 56 dollár, jövőre 61 dollár, 2027-ben pedig 63 dollár körül alakulhat az átlagos hordónkénti ár. Ez pedig a magyar gazdaság szempontjából is kiemelten fontos.

Mint arra Toldi Ottó rámutatott: Magyarország kőolajfogyasztásának nagyjából a 90 százalékát importálja, 10 százalék a hazai kitermelés aránya. Az import 60 százaléka érkezik a Barátság kőolajvezetéken, Ukrajnán át Oroszországból, a 40 százaléka pedig az Adria kőolajvezetéken át elsősorban Észak-Afrikából tengeri szállítással.

Jövőre már leválhatnánk az orosz olajról, ha kellene

Régóta támadják amiatt Magyarországot, amiért orosz olajat vásárolt továbbra is a háború kitörése után. Már akkor is többször kellett a kormányzatnak elmagyaráznia, hogy az orosz olaj nélkül a magyar gazdaság gyakorlatilag tönkre menne, hiszen nem lehet csak úgy, egyik pillanatról a másikra átállni új nyersolajra. Ugyanakkor Toldi Ottó szerint a Mol hosszútávú stratégiája alapján Magyarország 2026-ban már képes lehet az orosz kőolaj teljes kiváltására is, ha valamiért ez elkerülhetetlen lenne.