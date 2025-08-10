Jó hírt kapott Orbán szövetségese: két hónappal a választások előtt Andrej Babis pártja továbbra is vezet

Kevesebb mint két hónap van már csak hátra az októberben esedékes cseh képviselőházi választásig, és továbbra is az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciójának (ANO) a legtámogatottabb párt. Ha most lennének a választások, a 200 tagú parlamenti alsóházban hat párt, mozgalom és koalíció szerezne mandátumot.

A STEM közvélemény-kutató intézet vasárnap osztotta meg a legfrissebb országos felmérése eredményét, amely szerint, ha most lenne a választás,

az Andrej Babis volt kormányfő által vezetett ANO megszerezné a szavazatok 31,1 százalékát.

A második helyen a Spolu (Együtt) kormánykoalíció végezne 21,3 százalékkal, míg a harmadik helyet a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom szerezné meg 13,2 százalékkal.

A legutóbbi, egy hete megosztott felméréshez viszonyítva az ANO támogatottsága minimálisan csökkent, a Spolué pedig hasonlóan kis arányban nőtt.

Az első három helyezeten túl a jelenlegi állás szerint bejutna még a parlamentbe a kormánykoalíciós Polgármesterek és Függetlenek (STAN) , valamint a kommunisták által vezetett a Stacilo! (Elég volt!) koalíció. A jelenleg parlamenten kívüli Motorosok pártja 5 százalék körül mozog, a legutóbbi felmérés szerint 4,9 százalékon áll, így az ő bejutásuk kétesélyes.

A STEM számításai szerint

a 200 tagú parlamenti alsóházban az ANO 73, a Spolu 47, a három kisebb párttal együttműködő SPD 27, a STAN 21, Kalózpárt és a Stacilo! egyaránt 16 képviselői mandátumot szereznének.

(MTI)