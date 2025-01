Kemény következményei lesznek, hogy Trump kilép a párizsi megállapodásból

Teljesítetlen célok

Mint arra a Politico vészharangírása rámutat: tavaly a megújulók az Egyesült Államok villamosenergia-termelésének 22 százalékát állították elő, szemben a 2017-es 15 százalékkal. Ha globálisan nézzük az ábrát, a tiszta energia területén megduplázódtak a befektetések a fosszilis szegmenshez képest. Trump azonban éppen azzal érvel, hogy a globális kibocsátás ennek ellenére csak nő, ami egyértelmű jele annak, hogy az országok zöme valójában a saját hagyományos iparágait futtatja fel, ahol pedig nem ezt teszik, ott egyértelműen a gazdasági romlás jelei mutatkoznak. Az egyezményből való kilépés tehát a Biden-féle tiszta energiával kapcsolatos program ellen irányul, és az első lépésnek tekinthető az amerikai monstre zöldátállási támogatás megszüntetésére, ha tetszik, a versenyhelyzet visszaállítására, természetesen immár Donald Trump feltételei szerint.

Bár Biden az IRA-vel valóban óriási lépést tett a zöldenergiás befektetések ösztönzése és a klímavédelmi szempontból kiváló termékek vásárlásának fellendítésére, mindeközben (többek között az ukrajnai háború szankciós politikájának köszönhetően) a világ vezető fossziliskitermelőjévé is vált.

Trump azonban úgy látja, az amerikai gazdaság sokkal nagyobb sebességre kapcsolhat, amennyiben teljesen szabad kezet biztosít a hagyományos kitermelésnek, kiiktatva a párizsi megállapodás kvázi korlátozó intézkedéseit az IRA-vel együtt.

Hogy hatásaiban a lépés mit jelent a globális célok elérése tekintetében, azt viszonylag könnyű megjósolni. A problémát a párizsi egyezménnyel kapcsolatban nemcsak az Egyesült Államok kilépése jelenti, hanem az is, hogy távozásával megszűnnek majd azok az anyagi támogatások is, amelyeket a fejlődő gazdaságoknak juttatott a saját klímacéljaik eléréséhez. Ez nem mást jelent, mint hogy országok tucatjai fogják átgondolni klímapolitikájukat, majd – szükséges finanszírozás hiányában – akár fel is adni azt, hacsak a gazdagabb államok meg nem próbálják a saját tartalékaikból betölteni az Egyesült Államok okozta űrt. Ez azonban nem valószínű: az energiaátállás élharcos országai valóban a gazdasági teljesítmény visszaesésével szembesülnek, nem beszélve arról (lásd: Németország), hogy a kibocsátás-csökkentés erőltetett eszközeinek támogatása a szavazók részéről abban a pillanatban politikai megtorlással jár, ahogy érezni kezdik annak anyagilag rájuk nézve is súlyos következményeit.