11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna Oroszország Keir Starmer Vlagyimir Putyin Egyesült Királyság csatorna trump

A britek arról álmodoznak, ami Orbánnak már rég megvan: attól tartanak, hogy Trump elnyomja őket

2025. november 12. 13:41

A britek célja az volt, hogy az Egyesült Királyság álláspontja közvetlenül jusson el az oroszokhoz.

2025. november 12. 13:41
null

Jonathan Powell, az Egyesült Királyság nemzetbiztonsági tanácsadója az idén megpróbált egy követlen kommunikációs csatornát kialakítani Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mivel az Egyesült Királyság és legfontosabb európai szövetségesei aggódtak amiatt, hogy a Trump-adminisztráció háttérbe szoríthatja az európai érdekeket Ukrajnával kapcsolatban – írta meg a Financial Times.

Powell, aki korábban kulcsszerepet játszott az észak-ír békefolyamatban, a brit kormány támogatásával és néhány európai főváros beleegyezésével hívta fel Putyin külpolitikai tanácsadóját, Jurij Usakovot.

A cél az volt, hogy az Egyesült Királyság és más európai országok álláspontja közvetlenül jusson el az oroszokhoz.

A kezdeményezés azonban nem volt része a G7 országok koordinált diplomáciai törekvéseinek, és csak egyszeri kapcsolatfelvételnek bizonyult. Az oroszok visszajelzése szerint a beszélgetés nem alakult párbeszéddé: Powell igyekezett bemutatni az európai álláspontot, de a másik fél nem mutatott hajlandóságot a hallgatásra, így a kapcsolat nem fejlődött tovább.

Nyitókép: Ben STANSALL / POOL / AFP

***

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
belbuda
2025. november 12. 14:19
Ennyit sem tudnak az angolok,hogy a mi csüngőhasúnk Moszkva európai rezidense,csak hozzá kell fordulni…🤷‍♂️
Válasz erre
0
3
lemez
2025. november 12. 14:16
Az angolokat a háború füti.A City világháborút akar.
Válasz erre
0
0
pipa89
•••
2025. november 12. 14:05 Szerkesztve
A briteket, a brit kormányt a City of London irányítja, ezért akarták most az MI6-en keresztül lefizetni (3-3 millió dollárért) két orosz MIG-31-es pilótát, hogy kínálják meg egy Kindzsal rakétával a romániai NATO-légibázist (Konstanzaban). Erről miért nem szól a fáma???????? Az FSZB lerántotta róluk a leplet. A Nyugaton kívüli világ ettől a hírtől forr! Boris Johnson is min. 1 millió fontot kapott azért, hogy 2022. tavaszán megakadályozza a békekötést Törökországban. Mocskos PÉNZMAFFIA! Pillanatok alatt atomháborút csinálnának.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
•••
2025. november 12. 13:53 Szerkesztve
Az oroszokat az sem hatja meg, ha az angolok, franciák, németek túldimenzionálják magukat. Többször átbaszták őket, 3 éve támadják is őket, ráadásul tök értelmetlen tárgyalni velük, mert akkora arcuk van, mintha még mindig ők lennének a világtengerek urai. Miközben egy egyre jelentéktelenebb gazdaságukat kifejezetten népszerűtlen politikusaik viszik a csőd felé, ráadásul nagyrészt orosz olajtól és gáztól függenek. Mire az oroszok megállapodásra jutnának, ezek a kormányok amúgyis már megbuktak.
Válasz erre
0
0
