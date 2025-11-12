A britek arról álmodoznak, ami Orbánnak már rég megvan: attól tartanak, hogy Trump elnyomja őket

Jonathan Powell, az Egyesült Királyság nemzetbiztonsági tanácsadója az idén megpróbált egy követlen kommunikációs csatornát kialakítani Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mivel az Egyesült Királyság és legfontosabb európai szövetségesei aggódtak amiatt, hogy a Trump-adminisztráció háttérbe szoríthatja az európai érdekeket Ukrajnával kapcsolatban – írta meg a Financial Times.

Powell, aki korábban kulcsszerepet játszott az észak-ír békefolyamatban, a brit kormány támogatásával és néhány európai főváros beleegyezésével hívta fel Putyin külpolitikai tanácsadóját, Jurij Usakovot.