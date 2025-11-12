A britek arról álmodoznak, ami Orbánnak már rég megvan: attól tartanak, hogy Trump elnyomja őket

„Titkos diplomáciai egyeztetés zajlik, aminek a tényét is tagadni kell” – megfejtették Orbán Viktor rejtélyes kijelentését (VIDEÓ)
A Nézőpont vezetője Orbán Viktornak a tervezett budapesti békecsúcsról tett megjegyzését elemezte.
A britek célja az volt, hogy az Egyesült Királyság álláspontja közvetlenül jusson el az oroszokhoz.
Jonathan Powell, az Egyesült Királyság nemzetbiztonsági tanácsadója az idén megpróbált egy követlen kommunikációs csatornát kialakítani Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mivel az Egyesült Királyság és legfontosabb európai szövetségesei aggódtak amiatt, hogy a Trump-adminisztráció háttérbe szoríthatja az európai érdekeket Ukrajnával kapcsolatban – írta meg a Financial Times.
Powell, aki korábban kulcsszerepet játszott az észak-ír békefolyamatban, a brit kormány támogatásával és néhány európai főváros beleegyezésével hívta fel Putyin külpolitikai tanácsadóját, Jurij Usakovot.
A cél az volt, hogy az Egyesült Királyság és más európai országok álláspontja közvetlenül jusson el az oroszokhoz.
A kezdeményezés azonban nem volt része a G7 országok koordinált diplomáciai törekvéseinek, és csak egyszeri kapcsolatfelvételnek bizonyult. Az oroszok visszajelzése szerint a beszélgetés nem alakult párbeszéddé: Powell igyekezett bemutatni az európai álláspontot, de a másik fél nem mutatott hajlandóságot a hallgatásra, így a kapcsolat nem fejlődött tovább.
Nyitókép: Ben STANSALL / POOL / AFP
