„Titkos diplomáciai egyeztetés zajlik, aminek a tényét is tagadni kell” – megfejtették Orbán Viktor rejtélyes kijelentését (VIDEÓ)

Most derült ki, mi zavarta legjobban Brüsszelt az Orbán–Trump-találkozó kapcsán
Orbán washingtoni fogadtatása megmutatta, mennyit ér az uniós „erkölcsi fölény” a valóságban.
A Nézőpont vezetője Orbán Viktornak a tervezett budapesti békecsúcsról tett megjegyzését elemezte.
Orbán Viktor egyik fontos washingtoni mondatáról is kifejtette véleményét a Mandiner műsorában Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője. A magyar miniszterelnök ugyanis úgy fogalmazott a Donald Trumppal lezajlott egyeztetés után, a Budapestre tervezett békecsúcs kapcsán, hogy „ami késik, az jön”.
Az elemző azt vette ki a miniszterelnök szavaiból, hogy egy titkos diplomáciai egyeztetés zajlik, amelynek a tényét is tagadni kell.
Orbán Viktor mégis úgy tagadta, hogy aki vájt fülű, az meghallotta, hogy
Trump elnökkel is beszélt erről a kérdésről, miközben tudható, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is megőrizte a közvetlen kapcsolatot.
– mutatott rá a Nézőpont vezetője.
A magyar kormányfőnek felelőssége nincs, de szerep van abban, hogy ez a békecsúcs összejöjjön – szögezte le Mráz Ágoston, kitérve arra, hogy
Orbán azt is jelezte, már csak a területi határokról folyik a vita.
