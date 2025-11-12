„Titkos diplomáciai egyeztetés zajlik, aminek a tényét is tagadni kell” – megfejtették Orbán Viktor rejtélyes kijelentését (VIDEÓ)

Orbán Viktor egyik fontos washingtoni mondatáról is kifejtette véleményét a Mandiner műsorában Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője. A magyar miniszterelnök ugyanis úgy fogalmazott a Donald Trumppal lezajlott egyeztetés után, a Budapestre tervezett békecsúcs kapcsán, hogy „ami késik, az jön”.

Az elemző azt vette ki a miniszterelnök szavaiból, hogy egy titkos diplomáciai egyeztetés zajlik, amelynek a tényét is tagadni kell.

Orbán Viktor mégis úgy tagadta, hogy aki vájt fülű, az meghallotta, hogy

Trump elnökkel is beszélt erről a kérdésről, miközben tudható, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is megőrizte a közvetlen kapcsolatot.

– mutatott rá a Nézőpont vezetője.