washingtoni látogatás orosz-ukrán háború Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel

„Titkos diplomáciai egyeztetés zajlik, aminek a tényét is tagadni kell” – megfejtették Orbán Viktor rejtélyes kijelentését (VIDEÓ)

2025. november 12. 13:21

A Nézőpont vezetője Orbán Viktornak a tervezett budapesti békecsúcsról tett megjegyzését elemezte.

2025. november 12. 13:21
null

Orbán Viktor egyik fontos washingtoni mondatáról is kifejtette véleményét a Mandiner műsorában Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője. A magyar miniszterelnök ugyanis úgy fogalmazott a Donald Trumppal lezajlott egyeztetés után, a Budapestre tervezett békecsúcs kapcsán, hogy „ami késik, az jön”. 

Az elemző azt vette ki a miniszterelnök szavaiból, hogy egy titkos diplomáciai egyeztetés zajlik, amelynek a tényét is tagadni kell. 

Orbán Viktor mégis úgy tagadta, hogy aki vájt fülű, az meghallotta, hogy 

Trump elnökkel is beszélt erről a kérdésről, miközben tudható, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is megőrizte a közvetlen kapcsolatot. 

– mutatott rá a Nézőpont vezetője.

A magyar kormányfőnek felelőssége nincs, de szerep van abban, hogy ez a békecsúcs összejöjjön – szögezte le Mráz Ágoston, kitérve arra, hogy 
Orbán azt is jelezte, már csak a területi határokról folyik a vita. 

A teljes adást itt nézheti meg:

 

nempolitizalok-0
•••
2025. november 12. 13:45 Szerkesztve
belbuda 2025. november 12. 13:34 Samu,ezen senki sem csodálkozik…a tartótiszt mégiscsak Moszkvában van…🤨" Ahogy elnézem, inkább elvtársaid tartótisztjei vannak Brüsszelben. Az egy dolog, hogy olyanokat szavaznak meg lelkesen, ami az országnak nem érdeke, de az már rendesen csücskös, hogy olyanokat is, ami magyarorországnak akkor sem érdeke, ha a ballibsik kerülnének kormányra. Lefordítom, hátha nem érted, pld. kőkemény nyugati érdekek, nekünk viszont komoly károkat okoz. Tudod ezt olyan csinálja, akit kézivezérelnek, vagy olyan, aki kifejezetten magyarellenes. Melyiket választod? Bár összefüggenek. Ahhoz nem kell kézivezérlés, hogy Orbán az ország hasznára üzleteljen. Az, hogy az oroszok is jól járnak nem szempont, de nem baj. Te amúgy tényleg ilyan ostoba vagy, hogy ezt el kell neked magyarázni, vagy csak Poloskafan, még olyan áron is, hogy hülyének néznek?
belbuda
2025. november 12. 13:34
Samu,ezen senki sem csodálkozik…a tartótiszt mégiscsak Moszkvában van…🤨
