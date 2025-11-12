Most derült ki, mi zavarta legjobban Brüsszelt az Orbán–Trump-találkozó kapcsán

A washingtoni találkozó az egész európai politikai elitnek üzent. Miközben Brüsszel még mindig a „jogállamisági mechanizmusokon” vitatkozik, Orbán Viktor a Fehér Házban tárgyalt Donald Trumppal, aki egyértelműen a magyar kormányfő mellé állt. Az Euractiv szerint az esemény diplomáciai pofon volt Brüsszelnek – egy nyílt elutasítása annak a morális felsőbbrendűségnek, amellyel az uniós vezetők az utóbbi években rendre kioktatták Magyarországot.

Az Orbán–Trump-találkozó után Brüsszel nehezen tudta leplezni a zavarát. A washingtoni kézfogás diplomáciai jelzés volt az EU-nak.

Forrás: SAUL LOEB / AFP

Trump és Orbán találkozója nem puszta protokolláris esemény volt. A politikai üzenet világos: míg az Európai Unió elméleti vitákba menekül, addig Trump azokat a vezetőket keresi, akik cselekedni is képesek.

Őt mindenki tiszteli. Egyesek szeretik, mások nem. Én mindkettőt: szeretem és tisztelem

– mondta Trump újságíróknak. A mondat jobban fájt Brüsszelnek, mint bármilyen hivatalos állásfoglalás vagy szankció. Trump a találkozón több ponton is világossá tette, hogy Orbán politikáját helyesli – különösen a migráció és a szuverenitás kérdésében.