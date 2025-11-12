Most derült ki, mi zavarta legjobban Brüsszelt az Orbán–Trump-találkozó kapcsán

Orbánt dicséri nagy erőkkel a román influenszer a Trump-találkozó miatt
Adrian Onciu szerint öt Orbán Viktor kellene Európának, hogy megszabaduljon Brüsszeltől.
Orbán Viktor washingtoni útja messze túlmutatott egy udvariassági látogatáson. A Fehér Házban tartott megbeszélés során Donald Trump nyíltan dicsérte a magyar miniszterelnököt, ezzel jelezve, hogy az uniós kritikák ideje lejárt. Brüsszel most szembesült vele, mennyire meggyengült a befolyása.
A washingtoni találkozó az egész európai politikai elitnek üzent. Miközben Brüsszel még mindig a „jogállamisági mechanizmusokon” vitatkozik, Orbán Viktor a Fehér Házban tárgyalt Donald Trumppal, aki egyértelműen a magyar kormányfő mellé állt. Az Euractiv szerint az esemény diplomáciai pofon volt Brüsszelnek – egy nyílt elutasítása annak a morális felsőbbrendűségnek, amellyel az uniós vezetők az utóbbi években rendre kioktatták Magyarországot.
Trump és Orbán találkozója nem puszta protokolláris esemény volt. A politikai üzenet világos: míg az Európai Unió elméleti vitákba menekül, addig Trump azokat a vezetőket keresi, akik cselekedni is képesek.
Őt mindenki tiszteli. Egyesek szeretik, mások nem. Én mindkettőt: szeretem és tisztelem
– mondta Trump újságíróknak. A mondat jobban fájt Brüsszelnek, mint bármilyen hivatalos állásfoglalás vagy szankció. Trump a találkozón több ponton is világossá tette, hogy Orbán politikáját helyesli – különösen a migráció és a szuverenitás kérdésében.
Igaza volt a migráció ügyében, ők tévedtek
– fogalmazott, hozzátéve:
Mindig azt mondom a vezetőknek: jobb, ha megállítjátok, különben nem lesz többé Európa.
A kijelentés egyértelmű bírálata volt az uniós bevándorláspolitikának, amely szerinte veszélybe sodorja a kontinens kulturális és politikai jövőjét. A találkozó eredményei messze túlmutattak a szimbolikus gesztusokon. Magyarország amerikai felmentést kapott az új szankciók alól, így továbbra is vásárolhat orosz olajat. Ennél is nagyobb politikai jelentősége volt annak, amit Orbán „pénzügyi pajzsnak” nevezett. A miniszterelnök szerint Washington ígéretet tett arra, hogy megvédi Magyarország pénzügyi stabilitását bármilyen külső gazdasági támadással szemben. Orbán szerint a legvalószínűbb támadás nem Moszkvából, hanem Brüsszelből érkezhet – ez a mondat pedig jól mutatja, mennyire elmérgesedett a viszony Budapest és az uniós intézmények között.
A tárgyaláson szóba került az orosz–ukrán háború is. Trump azt mondta: ha ő tárgyalna Vlagyimir Putyinnal, azt inkább Budapesten tenné, mert Orbán ismeri és érti Putyint. Ez a kijelentés nemcsak a magyar kormányfő diplomáciai súlyát növelte, hanem burkoltan kritizálta is az uniós vezetőket, akik szerinte nem értik a háború valódi természetét. Orbán nem is próbált eltávolodni ettől az állásponttól.
A probléma Brüsszel és az európaiak, akik még mindig azt hiszik, hogy Ukrajna győzhet a csatatéren
– mondta. Hozzátette: „Csodák történhetnek” –, amikor Trump megkérdezte, hisz-e még Ukrajna győzelmében. A jelenlévők, köztük J. D. Vance szenátor, nevetéssel reagáltak, ami tovább jelezte: Washingtonban egyre kevésbé hisznek az uniós háborús stratégiában.
Az Euractiv beszámolója szerint az EU tisztviselői igyekeztek bagatellizálni az eseményt, ám a háttérben komoly aggodalom érződött. A lap szerint amikor egy uniós szankciók alatt álló vezető a Fehér Házban barátsági ígéretekkel távozik, Brüsszel befolyása lelepleződik. A magyar kormányfő washingtoni útja tehát nemcsak politikai siker, hanem bizonyíték is arra, hogy a brüsszeli nyomásgyakorlás hatástalan.
Trump számára a találkozó szintén fontos üzenetet hordozott. Az amerikai elnök egyre nyíltabban szembemegy a liberális világrenddel, és a Fehér Házban tett kijelentéseivel újra kijelölte, kiket tart valódi szövetségesnek.
Orbán ebben a körben kulcsszereplő, mert – ahogy Trump fogalmazott – az a fajta vezető, amilyenre Európának nagy szüksége lenne. Brüsszel mindezt tehetetlenül figyeli. Az uniós intézmények egyre kevésbé tudják megakadályozni, hogy a tagállamok saját külpolitikai utat járjanak. Orbán most látványosan megmutatta, hogy Magyarország képes erre – és ehhez Trump adott neki politikai hátteret.
Orbán Viktor számára a washingtoni látogatás nemcsak külpolitikai esemény, hanem belpolitikai üzenet is volt. A képek, amelyek a Fehér Házból bejárták a világot, arról szóltak, hogy a magyar kormányfőnek sikerült áttörnie az uniós elszigetelést, és olyan szövetségest talált, aki kész kiállni mellette.
Az Euractiv összegzése szerint Brüsszel kisebbnek, törékenyebbnek és mindenekelőtt jelentéktelenebbnek tűnik, miközben Orbán megerősödve tért haza.
A találkozó tehát nem csupán a diplomácia nyelvén volt pofon Brüsszelnek, hanem a valóságban is: egy új korszak kezdetét jelezte, ahol már nem az uniós döntéshozók diktálják a tempót, hanem azok, akik valódi politikai akarattal és szövetségesekkel rendelkeznek.
