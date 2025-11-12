Ft
Végleg megpecsételték Magyar Péter sorsát Washingtonban: az utolsó aduászt is kiütötte a kezéből Orbán Viktor

2025. november 12. 09:53

Győztesként tért haza a miniszterelnök az Egyesült Államokból.

2025. november 12. 09:53

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök találkozója új dimenzióba helyezte a 2026-os magyarországi országgyűlési választást, amely immár a kereszténység, család és nemzet védelméről szóló civilizációs küzdelemként jelenik meg – írja a Hungarian Conservative.

Orbán szerint Trump pénzügyi és politikai védelmet ígért Magyarországnak, így az Európai Unió esetleges forrásmegvonása hatástalanná vált.

Ez azért is érdekes, mert Magyar Péter egyik ígérete éppen arról szól, hogy haza tudná hozni az uniós forrásokat.

Trump dicsérte Orbánt migrációs politikájáért, kiemelve Magyarország példamutatását Európában. A cikk szerint Brüsszel Magyar Pétert támogatja, aki Európa-párti programjával kihívást jelent Orbán számára; hasonló stratégiát követve próbálják leváltani őt, mint amivel Lengyelországban Donald Tusk sikerrel járt. Az amerikai konzervatív oldal most nyíltan kiáll Orbán mellett a globális progresszív elit ellenében.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

nemenvagyoken
2025. november 12. 11:27
Készül a télre az ország poloskája, Tisza menti kertjét kókadozva járja. Lassan-lassan bizony elfogy tápláléka, Elesége már csak egy Radnai-répa. Őszi kertben árván didereg poloska, Környezetét s magát már régen lefosta. Ennek a sztorinak az lesz majd a vége, Brüsszeli gazdája rálép a fejére.
sciohyper
2025. november 12. 11:00
A Vadak oldalán ezt sokkal leíróbban, szemléletesebben fogalmazták meg: "Poloskát szétcsapta az Orbán-interjú, mint ZIL a fost..."
csulak
2025. november 12. 10:39
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Error404PageNotFound
2025. november 12. 10:35
Trump úgy döntött, hogy a neki kedves/hasznos rendszereket (pl. az argentin Milei elnökségét) közvetlenül az USA kincstárából fedezi, kizárva ezzel minden nem kizárólag általa ellenőrzött egyéb szervezeteket. Pápá, ájemef és társai!
