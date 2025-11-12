Végleg megpecsételték Magyar Péter sorsát Washingtonban: az utolsó aduászt is kiütötte a kezéből Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök találkozója új dimenzióba helyezte a 2026-os magyarországi országgyűlési választást, amely immár a kereszténység, család és nemzet védelméről szóló civilizációs küzdelemként jelenik meg – írja a Hungarian Conservative.

Orbán szerint Trump pénzügyi és politikai védelmet ígért Magyarországnak, így az Európai Unió esetleges forrásmegvonása hatástalanná vált.

Ez azért is érdekes, mert Magyar Péter egyik ígérete éppen arról szól, hogy haza tudná hozni az uniós forrásokat.

Trump dicsérte Orbánt migrációs politikájáért, kiemelve Magyarország példamutatását Európában. A cikk szerint Brüsszel Magyar Pétert támogatja, aki Európa-párti programjával kihívást jelent Orbán számára; hasonló stratégiát követve próbálják leváltani őt, mint amivel Lengyelországban Donald Tusk sikerrel járt. Az amerikai konzervatív oldal most nyíltan kiáll Orbán mellett a globális progresszív elit ellenében.