Amerika kijátszotta az ütőkártyáját: Putyin dörzsölheti a tenyerét

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint már alig maradt lehetőség újabb szankciók bevezetésére Oroszország ellen – fogalmazott a politikus egy interjúban, amit a Portfolio szemlézett.

Nem sok mindent tudunk már szankcionálni.

Megütöttük a legnagyobb olajcégeiket, amit mindenki kért – ezeket a szankciókat még be is kell bevezetni, és kell egy kis idő, mire ennek a hatását is megérzik. Őszintén szólva, nem tudom, mit lehetne még tenni” – fogalmazott Rubio egy interjúban.

Amikor az újságírók arról kérdezték, mi lesz az úgynevezett orosz árnyékflottával – vagyis azokkal a hajókkal, amelyek titokban, szankciókat kijátszva szállítanak orosz olajat –, a külügyminiszter úgy reagált: a meghozott intézkedések ezt a területet is érintik, de a fő kérdés nem a szabályozás, hanem a betartatás módja. Rubio hozzátette, hogy az árnyékflotta ellen elsősorban az európai országok tudnak hatékonyan fellépni, hiszen ők rendelkeznek a legnagyobb ellenőrzési és tengeri felügyeleti kapacitással.