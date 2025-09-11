Ebből nagy baj lehet: négymillió embert üt meg, ha Magyar Péterék ezt meglépik

Szinte nincs olyan munkavállaló, akinek ne csökkenne érdemben a fizetése egy új, többkulcsos adórendszer bevezetésével. Augusztus végén az Index tett közzé egy belső dokumentumot, amelyet állítólag a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja jegyzett. Ebben konkrét javaslatok sorakoznak arra vonatkozóan, hogy ha az ellenzéki párt győz a jövő évi választáson, miként kellene átalakítania a személyi jövedelem­adózást, azaz az szja-t Magyarországon. Ez négymillió embert is érinthet.

Nehéz helyzetbe hozná a családokat az szja hirtelen megemelése, négymillió embert is érinthet

Négymillió embert érintő szakmai kulcskérdések

Mint ismeretes, hazánkban hivatalosan 2011 óta – a szuperbruttó elnyújtott kivezetése miatt kicsivel későbbtől – él a jelenlegi egykulcsos adórendszer. A Fidesz–KDNP-kormány rögtön a választás után belekezdett egyik legfőbb kampányígérete előkészítésébe, és néhány hónap alatt el is készült a tervezet, majd életbe lépett a sokaknak valódi könnyítést hozó szja-csökkentés. Akkor még 16 százaléknyi személyi jövedelemadót kellett fizetni a bérek után, 2016 óta csak 15 százalékot.

Az egykulcsos és a többkulcsos adórendszer régóta vitákat generál a szakmában, eltérők a vélemények arról, hogy melyik is a jobb, melyik éri meg jobban. Az utóbbi mellett érvelők általában a társadalmi igazságossággal szokták indokolni, hogy a magasabb keresetűeknek miért is kell arányaiban jóval több adót fizetniük. Pedig a több befizetés ugyanúgy megtörténik az egykulcsos adó esetében is, hiszen